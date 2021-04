× Schlank mit Veggie-Küche

© Gräfe und Unzer Verlag/ Maria Großmann und Monika Schürle × Fitness-Salat mit Hüttenkäse (2 Portionen, 15 Minuten Dauer) Zutaten

4 EL Mandelblättchen

150 g braune Champignons

1 kleiner Apfel, 1 EL Butter

100 g Feldsalat

2 Frühlingszwiebeln

1 TL mittelscharfer Senf

2 EL Olivenöl

2 EL Aceto balsamico

Salz, Pfeffer

200 g körniger Frischkäse (Hüttenkäse) Zubereitung

1. Die Mandelblättchen in einer kleinen Pfanne ohne Fett hell rösten. Herausnehmen und abkühlen lassen.

2. Die Champignons putzen, bei Bedarf mit einem Tuch abreiben und vierteln. Den Apfel waschen, vierteln und das Kerngehäuse entfernen, die Apfelviertel in dünne Scheiben schneiden. Die Butter in einer kleinen Pfanne erhitzen und Pilze und Apfelscheiben darin bei kleiner Hitze in ca. 5 Min. rundum anbraten. Vom Herd nehmen und beiseitestellen.

3. Inzwischen den Feld­salat verlesen, waschen und trocken schütteln, dabei grobe Stiele entfernen. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und schräg in dünne Ringe schneiden. Für die Vinaigrette Senf, Öl, Essig und 2 EL Wasser gut verrühren und alles mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken.

4. Zum Servieren den Feldsalat mit der Vinaigrette mischen und auf Teller verteilen. Die angebratenen Pilze und Apfelscheiben ­daraufsetzen und alles mit Frühlingszwiebeln und Mandelblättchen bestreuen. Zuletzt den körnigen Frischkäse draufgeben. Dazu passt pro Person eine kleine getoastete Scheibe Vollkornbrot oder Vollkorntoast.

Tipp. Wer sich vegan ernähren möchte, könnte statt des Hüttenkäses Cashew­aufstrich und statt Butter ein hochwertiges Pflanzenöl verwenden.