Seit Beginn der Corona-Maßnahmen haben in Österreich 265 Corona-Infizierte gegen die Quarantäne-Verordnungen verstoßen. Die Dunkelziffer wird noch höher vermutet.

Wie Innenminister Nehammer gestern in einer Pressekonferenz verkündete, gab es insgesamt 265 Anzeigen wegen Quarantäne-Verstößen. Personen, die positiv auf Corona getestet werden, müssen 14 Tage in Quarantäne - seit Beginn der Maßnahmen hat die Polizei das auch regelmäßig kontrolliert: Rund 50.000 Kontrollen wurden verzeichnet.

Tirol Spitzenreiter

In 165 Fällen waren die unter Quarantäne gestellten Patienten bei einer Polizeikontrolle gar nicht zuhause - es wurde Anzeige erstattet. Die meisten Verstöße gab es in Tirol (70 Verstöße) gefolgt von Niederösterreich mit 49 Anzeigen. In Oberösterreich gab es 42 Anzeigen.

Weiters zählte man 33 Verstöße in Kärnten, 28 in der Steiermark, 18 in Salzburg, 13 in Vorarlberg, zehn in Wien und nur zwei Anzeigen im Burgenland.

Die Dunkelziffer dürfte jedoch deutlich höher sein.