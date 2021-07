Beim Impftempo sind wir vor Deutschland. Aber wir brauchen 70 % Geimpfte.

Beim Impftempo sind wir vor Deutschland. Aber wir brauchen 70 % Geimpfte.



Das ist zumindest die Zahl, die der renommierte Virologe Florian Krammer vom Mount-Sinai-Hospital in New York auf oe24.TV nannte. Seien 70 % der Bevölkerung bis zum Herbst voll immunisiert, dann werde auch bei der hoch ansteckenden Delta-Variante eine vierte Welle ohne Lockdown zu bewältigen sein. Doch wie steht es wirklich in Österreich?



Den ganzen Artikel lesen Sie HIER mit OE24PLUS