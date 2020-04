Gerry Foitik, Kommandant des Roten Kreuzes und Sonderberater der Bundesregierung, schreibt in einem Tweet, wann die Pandemie vorbei sein könnte.

Am Dienstag sperren die Geschäfte wieder auf. Manchen ist das zu früh, weil sie fürchten, dass die Eindämmung damit futsch sei und sich das Virus wieder von neuem verbreiten würde. Irgendwann müssen aber die Geschäfte auch wieder einmal aufmachen. Viele fragen sich nun: Steigt dadurch die Infektionsrate wieder rasant an? Wie lange wird es überhaupt dauern, bis das Virus besiegt ist?

Gerry Foitik, Kommandant des Roten Kreuzes und Sonderberater der Bundesregierung, schreibt nun in einem Tweet, wann die Pandemie vorbei sein könnte. Er stellte die Frage: "Wann ist die Pandemie vorbei?" und lieferte gleich die Antworten nach seinem Wissen nach, nämlich: "Wenn Herdenimmunität erreicht ist", so der Experte.

Um das zu erreichen gebe es drei Wege, rechnet Foitik vor:

1. Katastrophe: Viel zu Viele werden gleichzeitig krank, Dauer etwa 12-15 Wochen. Ein Infektiologe sagte dazu bereits in der "ZiB2", dass in diesem Fall aber mit bis zu 60.000 Toten in Österreich zu rechnen sei.

2. "Kontrollierte Durchseuchung": Dauer etwa 4-6 Jahre

3. Impfung und bis dahin "Containment 2.0": Dauer ? (10-18 Monate)

Seine Angaben beruhen auf Experten-Facheinschätzungen, so der Rot-Kreuz-Kommandant.

"Zeit (mit niedrigen Zahlen an erkrankten Menschen) ist eher Freund als Feind, weil wöchentlich neue Erkenntnisse gewonnen werden", erklärt der Experte weiter.

Wann die Bürger also wieder zu einem normalen Leben zurückkehren können ist noch unklar - darüber sind sich die Experten noch unsicher. Bundeskanzler Kurz geht davon aus, dass die Österreicher noch lange von zuhause aus arbeiten werden. Ein Wiener Arzt gab aber Hoffnung, dass eine Coronavirus-Therapie bis zum Sommer möglich sei. Wie lange es dauert, bis man wieder zur Normalität zurückkehren kann, ist einfach noch unklar.