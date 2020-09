Im AKH seien am Freitag mehr Neuinfektionen registriert worden als im gesamten Juni. Zudem sei der Gesundheitsdienst der Hotline 1450 völlig überfordert.

In Wien wurde von Freitag auf Samstag der bisher höchste Anstieg von Coronavirusinfektionen registriert. Laut medizinischem Krisenstab wurde binnen 24 Stunden ein Rekord-Anstieg um 444 Fälle auf insgesamt 10.655 registriert, wie ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) auf APA-Anfrage bestätigte.



Am Freitag wurden in der Bundeshauptstadt insgesamt 6.803 Corona-Tests vorgenommen. Die Gesamtzahl erhöht sich damit auf 359.186. Zuletzt ist die Rate der positiven Tests im Vergleich zu den absoluten Zahlen laut Rathaus leicht zurückgegangen.

Dabei wird nun immer wieder deutlich, dass die Zeitspanne bis Verdachtsfälle zu ihrem Ergebnis kommen immer länger wird. "1450 ist in Wien völlig überfordert. Derzeit wartet man bis zu fünf Tage auf einen Abstrich über 1450 in Wien. Und danach nochmal bis zu fünf Tage auf das Testergebnis", schreibt der AKH-Arzt Ramin Nikzad auf Facebook. "VERÄPPELT, VERAMPELT" betitelt er sein Wut-Posting über die momentane Situation in Wien.

Dass die Ampel-Kommission die Hauptstadt auf Gelb einstuft, sieht der Mediziner als Fehleinschätzung. Er würde derzeit eher jener der Schweiz folgen. Die Eidgenossen setzten Wien am Freitag auf die rote Liste. Hier müssen Rückkehrer nun in die Quarantäne. Ramin erzählt von seinen Erfahrungen im Wiener AKH. "Ich hatte heute Dienst in der Allgemeinmedizischen Akutversorgung und COVID-Pretriage des Allgemeinen Krankenhauses der Stadt Wien. Und wir sehen eine beunruhigend steigende Kurve an Covid-Positiven in unserer Ambulanz", warnt er. Und weiter: "Heute hatten wir von 7.00 bis 19.00 mehr Sars-CoV-2-Positive als im gesamten Juni. Meine Lieben, COVID geht gerade durch die Decke in Wien!"

Seine Empfehlung: Immer weiter Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit tragen. Zudem sollte man auch Menschenansammlungen meiden.

Am Freitag kündigte die Regierung neue Maßnahmen im Kampf gegen die steigenden Infektionszahlen an. Ab Montag kehrt die Maskenpflicht in den Handel, die Schulen und die Gastro zurück. Zudem wird die Zahl der zugelassenen Personen bei Veranstaltungen indoor und outdoor drastisch reduziert.