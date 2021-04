Asthmaspray verhindert schwere Corona-Verläufe

Laut einer neuen Studie verhindert die Verabreichung dieses handelsüblichen Sprays das Risiko eines Spitalsaufenthaltes um 90 Prozent

Eine Studie der University of Oxford macht große Hoffnung. Demnach senkt der Asthmasprays Budesonid das Risiko eines schweren Verlaufes drastisch. Die Studie ist nun in der Fachzeitschrift „The Lancet“ erschienen.

Das Ergebnis der Studie, an der 150 Patienten teilnahmen, sind vielversprechend: Das Risiko für einen Spitalsaufenthalt innerhalb von 28 Tagen konnte durch den Asthmaspray um 90 Prozent gesenkt werden. „Ein Wirkungsgrad ähnlich wie bei den Coronavirus-Impfstoffen und größer als bei allen anderen bisher untersuchten Medikamenten bei Spitalspatienten“, heißt es in der Studie.

"Gamechanger"

Experten zeigen sich optimistisch, dass der Einsatz des Asthmasprays zu einem wahren "Gamechanger" im Kampf gegen Corona werden könnte.

(1) Jetzt wurde sehr wichtige lang erwartete Oxford Studie zum Asthmaspray Budesonid bei Covid-Infektion im ⁦@TheLancet⁩ veröffentlicht. Meines Erachtens ein „Game Changer“ weil Studie gut gemacht wurde und relevante Hausarzt Früh Behandlung zeigt https://t.co/YtAmJkcBxJ — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) April 11, 2021

Finanziert wurde die Studie vom britisch-schwedischen Unternehmen AstraZeneca, das zuletzt massiv in der Kritik stand.