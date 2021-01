Corona: Mutter und Sohn tot zu Hause gefunden

Die beiden hatten offenbar nicht einmal mehr Zeit, den Notruf zu wählen.

Das 44-Seelen-Dorf Muckenreuth in Bayern steht unter Schock. In einem Wohnhaus wurden die Leichen von Jürgen L. (54) und seiner Mutter Silvia (76) gefunden. Die Obduktion ergab: Beide waren an Corona erkrankt und werden nun in der Statistik als Corona-Tote geführt.

Schreckliches Drama

Wie die „BILD“ berichtet, wurden die beiden Toten bereits zu Weihnachten gefunden. Nachdem Bekannte die beiden schon seit Tagen nicht mehr erreicht hatten, schaute am ersten Weihnachtsfeiertag ein Nachbar nach und entdeckte schließlich Jürgen L. leblos in einem Sessel sitzen und seine Mutter tot im Bett liegen.

Eine Untersuchung ergab, dass die beiden wahrscheinlich schon am 15. Dezember gestorben sein. Die Rechtsmediziner stellen eindeutig fest, dass kein Verbrechen vorliegt und es wohl auch keinen Unfall gab. Als wahrscheinliche Todesursache wird daher Corona genannt.