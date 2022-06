Virologe allerdings von Entwicklung in Portugal "etwas beunruhigt"

Die Zunahme der Omikron-Subvariante BA.5, die auch in Österreich um sich greift, ist für den deutschen Virologen Christian Drosten nicht überraschend gekommen. "Meine zu Frühlingsbeginn geäußerte Erwartung hat sich bestätigt. Wir erleben dieses Jahr keinen infektionsfreien Sommer, was aber zunächst nicht bedrohlich ist", teilte der Leiter des Virologie-Instituts der Charité in Berlin am Donnerstag mit.

"Etwas beunruhigt" sei er allerdings von der Entwicklung in Portugal, wo nicht nur die Inzidenz, sondern auch die Sterbefälle ansteigen, meinte der Virologe weiter. "Dafür gibt es keine offensichtlichen Erklärungen, denn auch andere europäische Länder haben BA.5-Anstiege ohne Zunahme der Letalität." Für mehr Klarheit müsse man noch etwas abwarten: "In einem Monat werden wir wissen, ob sich etwas Ähnliches auch bei uns einstellt."