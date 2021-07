Impfung abgelehnt: Schwangere (32) stirbt an Corona

Die vierfache Mutter wollte sich aus Angst vor Nebenwirkungen nicht impfen lassen.

Ein besonders tragischer Corona-Todesfall löst derzeit in Israel eine landesweite Diskussion aus. Wie die „Times of israel“ berichtet, starb am Wochenende eine 32-jährige Frau, die gerade in der 30. Woche schwanger war. Osnat Ben Shitrit hatte sich zuvor gegen eine Impfung entschieden.

Wie Angehörige schildern, lehnte die vierfache Mutter eine Impfung aus Angst vor Nebenwirkungen ab. Als sich die 32-Jährige schließlich mit Corona infizierte, wollte sie trotz starker Symptome kein Krankenhaus aufsuchen. Sie sei weder vorerkrankt noch in einem schlechten gesundheitlichen Zustand gewesen.

"Es geht um Leben und Tod"

Osnats Zustand verschlechterte sich dann aber rapide, die Schwangere musste ins Ein Kerem-Krankenhaus gebracht werden. Dort konnten die Ärzte ihr Leben aber ebenso wenig retten wie das ihres Fötus, der trotz Notkaiserschnitts nicht überlebte.

Die Mutter Ronit Sianni richtete nun im Fernsehen einen Impf-Appell an die Öffentlichkeit: „Geht und lasst euch impfen, wartet nicht damit. Es ist kein Spiel. Es geht um Leben und Tod.“