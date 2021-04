Öffnung in Wien mindestens auf 25. April verschoben

Wegen Situation auf den Intensivstationen wird Wien weiter geschlossen halten.

Insgesamt - sowohl in öffentlichen als auch in Ordensspitälern - mussten gestern bereits 602 Covid-Patienten und allein in der Bundeshauptstadt 243 auf Intensivstationen betreut werden



Die Stufe acht von acht Stufen des Krisenplans ist längst erreicht. Die Gesundheitsversorgung am Limit. Der renommierte AKH-Intensivmediziner Thomas Staudinger rechnet erst in vier bis sechs Wochen mit einer Entspannung der Situation und berichtet von zunehmend jüngeren Patienten mit schweren Verläufen.



