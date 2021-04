So funktioniert der Grüne Pass

QR-Code als Eintrittskarte soll bei uns schon ab Mitte Mai die Öffnungen begleiten

Wien. Das neue Dokument „Grüner Pass“ soll Reisen und Öffnungen ohne Einschränkungen ermöglichen. EU-weit soll das Dokument ab 1. Juli gelten – wobei jedes Land eigene Regeln festlegen kann.



In Österreich will die Bundesregierung den Grünen Pass schon bei den Öffnungen Mitte Mai einsetzen. Als mögliches Startdatum für den Grünen Pass kommt der 25. Mai infrage. Einen Tag davor, am Pfingstmontag, endet die Blockade des Bundesrats.



