5G in allem überlegen: Ingenieuren gelingt Durchbruch bei 6G-Chip
5G in allem überlegen: Ingenieuren gelingt Durchbruch bei 6G-Chip

03.09.25, 16:20
Die nächste Generation des mobilen Internets steht schon in den Startlöchern – auch wenn sie noch Jahre entfernt ist. Forschende aus China und den USA haben nun einen Chip präsentiert, der die derzeitige 5G-Technologie weit hinter sich lässt. 

Die Dimensionen der Entwicklung sind beeindruckend: Während heutige Netze oft mit wenigen Hundert Megabit pro Sekunde arbeiten, schafft der neue Chip Datenraten von über 100 Gigabit pro Sekunde.

Ein Chip setzt neue Maßstäbe

Ein Forschungsteam aus den USA und China hat einen 6G-Chip vorgestellt, der winzig klein ist, aber enorme Leistung bringt. Seine Datenrate liegt bei mehr als 100 Gigabit pro Sekunde (GBit/s). Zum Vergleich: 5G schafft im Idealfall rund 10 GBit/s, in der Praxis aber meist nur zwischen 150 und 300 Megabit pro Sekunde (Mbit/s).

5G in allem überlegen: Ingenieuren gelingt Durchbruch bei 6G-Chip
Damit ist der neue Chip nicht nur rund zehnmal schneller als die theoretische Grenze von 5G, sondern fast 500-mal schneller als die Geschwindigkeit, die Nutzerinnen und Nutzer derzeit tatsächlich erreichen.

Winziges Bauteil mit großer Leistung

Besonders beeindruckend ist die Größe: Der Chip misst nur 11 Millimeter mal 1,7 Millimeter und passt damit locker auf eine Fingerkuppe. Trotz seiner geringen Abmessungen deckt er ein sehr breites Frequenzband von 0,5 bis 115 Gigahertz (GHz) ab. Normalerweise wären dafür viele verschiedene Bauteile nötig.

 

Das Team nutzt jedoch einen neuartigen Ansatz: Ein elektro-optischer Modulator wandelt Funksignale in optische Signale um, während opto-elektronische Oszillatoren die Funkfrequenzen im Ultrabreitband erzeugen. Entwickelt wurde die Technik gemeinsam von der Peking-Universität, der City University of Hong Kong und der University of California in Santa Barbara (USA).

Dann kommt 6G

Auch wenn der Chip bereits heute existiert, wird es noch einige Jahre dauern, bis die neue Technik im Alltag verfügbar ist. Expertinnen und Experten rechnen damit, dass 6G erst in den 2030er-Jahren in großem Maßstab eingeführt wird. Bis dahin bleibt 5G der aktuelle Standard – auch wenn dessen Leistung im Vergleich schon jetzt alt wirkt.

