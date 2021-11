Nun erreicht die Rabattschlacht rund um den Black Friday ihren Höhepunkt.

Kurz vor dem „echten“ Black Friday bringen viele heimische Händler im Rahmen ihrer „Black-Week-Angebote“ neue Technik-Schnäppchen an den Start. Viele vergünstigte Smartphones und TV-Geräte haben wir bereits gezeigt. Jetzt haben wir noch einmal einige äußerst interessante Angebote aufgestöbert, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten.

Spielkonsole und Notebook

MediaMarkt und Libro verkaufen die Nintendo Switch im Bundle mit Mario Kart 8 Deluxe um 299 Euro. Das ist das aktuelle günstigste Angebot in ganz Österreich. Bei 0815 gibt es das 15,6 Zoll HP-Notebook 45P09ES (i3, 8 GB RAM, 512 GB SSD) um 499 Euro.

Smartphones

Auch Fans von Top-Smartphones kommen derzeit bei MediaMarkt auf ihre Kosten. Der Elektronikfachhändler verkauft das Samsung Galaxy S21 Ultra 128 GB um 899 Euro und ist auch hier der günstigste Anbieter. Das OnePlus 9 Pro 5G (128 GB/8 GB) gibt bei Proshop zum Kampfpreis von 699 Euro. Beim Samsung Galaxy A52s 5G (128 GB) ist Gomibo.at mit 341 Euro am billigsten.

Smart Home

Wer sein Smart Home aufrüsten oder in die Technik des vernetzten Eigenheims einsteigen möchte, könnte bei tink.at fündig werden. Hier werden auf einige Geräte bis zu 75 Prozent Preisnachlass versprochen. So gibt es etwa den smarten Google-Lautsprecher Nest Mini im Doppelpack um 29,95 Euro (UVP: 118 Euro). Fans der smarten Lampen von Philips Hue bekommen mit dem Code „Hue20BF“ einen 20 Prozent Rabattgutschein. So kostet die Hue LivingColors Iris (LED-Tischleuchte) plus der kostenlosen White E27 Bluetooth-Lampe 63,16 Euro statt 119,98 Euro. Das Angebot gilt bis 29. November 2021 (23:59 Uhr)

Fazit

Wie die hier exemplarisch aufgeführten Produkte zeigen, kann man rund um den Black Friday auch in diesem Jahr viel Geld sparen. Aufgrund des Lockdowns verschiebt sich die Schnäppchenjagd zwar fast komplett ins Internet, aber mittlerweile sind viele heimische Händler auch hier sehr gut aufgestellt.