Diese Neuerungen erhält das iPhone mit iOS 26.1

Apple bereitet das erste große Update für ihr neues Betriebssystem iOS 26 vor. Dieses soll für die iPhone-Nutzer zahlreiche Detailverbesserungen bringen.

Die größte Veränderung betrifft die Weckerfunktion. Mit dem neuen Update können Nutzer ihren Alarm mit einem Wischen über den Bildschirm ausschalten. Bisher musste man auf "Stopp" tippen. Dabei konnte aus Versehen der Wecker komplett deaktiviert werden, obwohl eigentlich die Snooze-Funktion gewünscht ist.

Mehr Sprachen kommen

Ein Update erhält auch die Live-Übersetzung der AirPods und Sprachunterstützung für Apple Intelligence. Die beiden Systeme erhalten die Sprachen Dänisch, Norwegisch, Türkisch, Chinesisch und Vietnamesisch.

Damit werden die neuen Funktionen für mehr Touristen und mehrsprachige Nutzer interessanter. Doch Vorsicht: Die Live-Übersetzung hat Apple in der EU bisher noch nicht aktiviert.

Kleine Veränderungen

Bei Apple Music können dank der Verbesserung durch Wischen Songs gewechselt werden. In der Fitness-App können Nutzer ihre eigenen Work-Outs erstellen.

Das Interface erhält ebenfalls ein Update. Texte und Icons in den Einstellungen sind einheitlich linksbündig ausgerichtet. Das betrifft auch die Ordnernamen auf dem Homescreen.

Liquid Glass wurde angepasst

iOS 26.1 verändert auch das kontroverse Liquid Glass Design. Apple hat das Design dezent überarbeitet. Im Telefon-Layout glänzen die Ziffern im Glaslook und die Foto-App wurde angepasst.

Ab iOS 26.1 gibt es in den Sicherheitseinstellungen einen neuen Schalter für Hintergrundupdates.