Ermittlungen

Hackerangriff bei Allianz Life betrifft 1,1 Millionen Kunden

19.08.25, 06:14
Bei Attacke Ende Juli Namen, Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen gehackt 

München. Bei einem Hackerangriff auf die US-Tochter des Versicherers Allianz, Allianz Life, sind die Daten von 1,1 Mio. Kunden kompromittiert worden. Dies meldete am Montag die auf solche Vorfälle spezialisierte Webseite "Have I Been Pwned". Demnach wurden bei dem Angriff Ende Juli Namen, Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen gehackt. Eine Sprecherin von Allianz Life teilte mit, das Unternehmen werde Betroffenen für zwei Jahre eine Überwachung ihrer Identitätsdaten anbieten.

Zu den laufenden Ermittlungen wollte sie sich jedoch nicht äußern. Der Vorfall reiht sich ein in eine Welle von Cyberattacken auf große Konzerne wie Microsoft und UnitedHealth.

