iPhone 12: Daten aller vier Modelle geleakt

Monate vor dem Start gibt es Angaben zu Displays, Kameras, Speicher, Chips, etc.

Spätestens jetzt dürfte Jon Posser jener Mann sein, den Apple-Chef Tim Cook am meisten hasst. Nachdem der Top-Leaker seit Wochen immer wieder Infos über neue Produkte des US-Konzerns vorab veröffentlicht, hat er nun das komplette Lineup des für Herbst erwarteten iPhone 12 geleakt. Da Posser mit seinen Vorab-Infos bisher stets richtig lag, dürfte seine (anonyme) Quelle direkt bei Apple sitzen oder in einer hohen Position eines Zuliefererbetriebs arbeiten.

Technische Daten aller vier Modelle

Vor wenigen Tagen hat der Leaker bereits die US-Preise für die vier erwarteten iPhone-12-Modelle verraten . Nun hat er noch einmal nachgelegt und die kompletten technischen Daten veröffentlicht. Alle vier Smartphones sollen über den neuen A14-Chip, 5G und ein OLED-Display verfügen. Bei den beiden normalen Modellen (5,4 und 6,1 Zoll) soll das Super Retina Display von BOE stammen. Die beiden Pro-Modelle (6,1 und 6,7 Zoll) sollen über einen Super Retina XDR Touchscreen von Samsung setzen, der eine Bildwiederholungsrate von 120 Hz aufweist (wie beim Galaxy S20 Ultra ). Während das iPhone 12 und 12 Max laut Posser über 4 GB RAM und eine Dual-Kamera verfügen, dürften das iPhone 12 Pro und 12 Pro Max mit 6 GB RAM und einer Triple-Kamera plus LIDAR-Sensor ausgestattet sein.

Wir haben Possers Angaben in einer Tabelle zusammengefasst:

iPhone 12 iPhone 12 Max iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Display 5,4 Zoll Super Retina OLED von BOE 6,1 Zoll Super Retina OLED von BOE 6,1 Zoll Super Retina XDR OLED mit 120 Hz von Samsung 6,7 Zoll Super Retina XDR OLED mit 120 Hz von Samsung RAM 4 GB 4 GB 6 GB 6 GB Speicher 128 GB und 256 GB 128 GB und 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB Prozessor A14 Bionic A14 Bionic A14 Bionic A14 Bionic Gehäuse Alu Alu Stahl (rostfrei) Stahl (rostfrei) Hauptkamera Dual-Kamera Dual-Kamera Triple-Cam + LIDAR-Sensor Triple-Cam + LIDAR-Sensor Software iOS 14 iOS 14 iOS 14 iOS 14 Modem 5G 5G 5G 5G Preise (US-Dollar) 649$ (128 GB) 749$ (256 GB) 749$ (128 GB) 849$ (256 GB) 999$ (128 GB) 1.099$ (256 GB) 1.299$ (512 GB) 1.099$ (128 GB) 1.199$ (256 GB) 1.399$ (512 GB)

Design

Wie das iPhone 12 aussehen wird, ist auch schon länger kein Geheimnis mehr . Anhand den bisherigen Leaks haben u.a. PhoneDesigner (Bild unten) und EverythingApplePro (Storybild oben) Renderings erstellt, die bereits jetzt ganz gut zeigen, wie das iPhone 12 mit großer Wahrscheinlichkeit aussehen wird. In beiden Fällen gibt es durchaus große Unterschiede zum iPhone 11. So kommt das neue Top-Smartphone eckiger daher und erinnert somit an das iPhone 4s. Auf der Rückseite setzt das Quadrat-Modul der Zweifach- bzw. Vierfachkamera mit Zentralblitz Akzente. Vorne fallen die kleinere Notch und der schmälere Rand auf. Obwohl es natürlich keine offiziellen Informationen von Apple gibt, dürften die Entwürfe sehr nah am tatsächlichen Design des iPhone 12 liegen. Im Vorjahr wurden ebenfalls Renderings anhand von Leaks veröffentlicht. Wie sich im Herbst 2019 herausstellte, entsprachen die Entwürfe fast 1:1 dem iPhone 11.

© PhoneDesigner

Fazit

So soll das iPhone 12 Pro (Max) aussehen.

Ob diese Angaben stimmen und Jon Posser einmal mehr ins Schwarze getroffen hat, werden wir im Herbst erfahren. Denn dann wird Apple das iPhone 12 vorstellen. Davor gewährt der Hersteller bereits einen Blick auf iOS 14 . Das neue iPhone-Betriebssystem wird nämlich bereits im Juni präsentiert

