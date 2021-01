Nun wurden gleich mehrere Details zu Apples 2021er-Smartphones geleakt.

Wie berichtet, hat Apple mit seiner iPhone-12-Reihe (Bild oben), die gleich aus vier Smartphones besteht, voll ins Schwarze getroffen . Die Geräte verkaufen sich wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Damit das auch in Zukunft so bleibt, arbeiten die Entwickler an der kommenden Generation bereits mit Hochdruck. Nun sind erstmals konkrete Infos zum iPhone 13 bzw. iPhone 12s durchgesickert. Zuletzt wurden ja bereits Details über iOS 15 bekannt.

>>>Nachlesen: iPhone-12-Modelle sind absolute Bestseller

Kaum Änderungen am Design

Wenn sich die Gerüchte bestätigen, dann dürfte Apple beim "iPhone 13" auf das Motto „never change a winning team“ setzen. Laut einem Bericht von Macotakara soll sich am Design nämlich kaum etwas ändern. Die kantige Optik der iPhone-12-Modelle kommt bei den Kunden so gut an, dass Apple hier offenbar keinerlei Handlungsbedarf sieht. Lediglich die Notch (Display-Aussparung für die Frontkamera) soll nicht mehr ganz so weit ins Display hineinreichen. Apple soll nämlich den Lautsprecher an die Seite verlegen, weshalb die Notch etwas nach oben rücken kann. An den Abmessungen soll sich ebenfalls fast nichts ändern. Bei gleicher Höhe und Breite sollen die vier Modelle des „iPhone 13 oder 12s“ lediglich minimal dicker (+0,26 mm) werden. Die Hauptkamera auf der Rückseite soll künftig besser vor Kratzern geschützt werden. Sie soll nämlich eine Abdeckung aus extrem hartem Saphirglas bekommen. Der Apple-Blog, der mit seinen Leaks schon sehr oft richtig lag, bezieht sich bei seinen jüngsten Informationen auf Angaben von Zulieferern.

Technik

Unter der Hülle dürfte es eine standardmäßige Aufrüstung geben. Hier sind die Infos aber noch ziemlich vage. So sollen die neuen iPhones laut diversen Leaks vom neuen A15 Bionic Chip angetrieben werden. Darüber hinaus dürfte auch die Kameraleistung noch einmal verbessert werden. Zudem soll Apple bei den OLED-Displays endlich auf die 120 Hz-Technologie setzen, was eine deutlich flüssigere Darstellung erlauben würde. Und dank mmWave-5G-Technologie soll der schnelle Mobilfunkstandard künftig auch in jenen Ländern funktionieren, in denen die aktuelle 5G-Technik der iPhones noch nicht unterstützt wird.

