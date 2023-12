iOS 17.2: Völlig neue App und neue iPhone-Funktionen

Mit der neuesten Version des iOS-Betriebssystem bekommt das iPhone einige neue Funktionen sowie eine völlig neue App.

Künftig wird es iPhones die App "Journal" geben. Mit dieser offiziellen Apple-App soll es möglich sein, seinen Tag besser zu reflektieren. Es soll wie ein kleines digitales Tagebuch fungieren. Die Inhalte des Journals können via Face ID oder auch via Passwort geschützt werden.

Eine weitere Neuerung von iOS 17.2 wurde von vielen iPhone-Usern wohl lange ersehnt. Mit der neuen Version wird es möglich sein, auf Nachrichten noch schneller mit Emojis oder Sticker zu reagieren. Zwar konnte man auch bisher mit allen möglichen Emojis oder Stickern reagieren, doch der Weg dazu war weit umständlicher, als jetzt mit iOS 17.2.

Des Weiteren lässt sich unter Einstellungen --> Kamera --> Formate nun auch eine Funktion aktivieren, die iPhones 3D-Videos aufzeichnen lässt. Allerdings braucht man, um die so aufgezeichneten Videos auch in 3D sehen zu können, eine Apple Vision Pro. Die futuristische VR-AR-Brille wird es ab Anfang 2024 zunächst in den USA geben und hat einen stolzen Preis von über 3.000 Euro.