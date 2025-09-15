iOS 26 erscheint: Diese iPhones erhalten heute das große Update

Am Montagabend wird Apple sein neuestes Betriebssystem iOS 26 für iPhones veröffentlichen. Es bringt viele Änderungen mit sich – von einem frischen Design über Verbesserungen bei Apps bis hin zu neuen Funktionen mit künstlicher Intelligenz.

iOS 26: Das bringt das neue iPhone-Update

Hier ein Überblick, was neu ist, wer das Update bekommt und was man vor der Installation wissen sollte.

Neues Aussehen für den Startbildschirm

Zum ersten Mal seit rund zehn Jahren verändert Apple die Optik der iPhones deutlich. Das neue Design nennt sich „Liquid Glass“. Die App-Symbole wirken durchsichtig, die Umgebung spiegelt sich darin. Auch der Sperrbildschirm wurde überarbeitet. Die Uhr passt sich flexibel an den verfügbaren Platz an, und bestimmte Bilder zeigen beim Bewegen des iPhones einen 3D-Effekt.

Überarbeitete Apps

Fotos: Die Foto-App hat jetzt zwei eigene Bereiche – „Mediathek“ und „Sammlungen“.

Safari: Webseiten reichen nun bis an den unteren Rand des Bildschirms, sodass mehr Inhalt sichtbar ist.

Apple Music: Die Menüleiste wurde neu gestaltet und verändert ihre Größe je nach Nutzung.

Erinnerungen: Aufgabenlisten können automatisch in Abschnitte gegliedert werden. Vorschläge entstehen anhand von E-Mails oder Texten auf dem Gerät.

Uhr: Bei Weckern lässt sich nun eine Schlummerzeit zwischen einer und 15 Minuten einstellen.

Apple Intelligence – die überarbeitete KI

Die hauseigene künstliche Intelligenz von Apple wurde erweitert. Neu ist die Übersetzung in Echtzeit bei Telefonaten, in FaceTime und in Nachrichten. Texte und Sprache werden direkt auf dem Gerät übersetzt, ohne Umweg über Server. Zusätzlich erkennt die KI Inhalte in Fotos und schlägt passende Infos oder Produkte vor. Auch Termine oder Lieferdetails aus E-Mails können automatisch in Kalender und Notizen übernommen werden.

Der neue A19‑Pro‑Chip im iPhone sorgt laut Apple für schnellere Leistung und effizientere Energieverwaltung. © Apple

Telefon und Nachrichten im neuen Look

Die Telefon-App wirkt übersichtlicher. Neu ist „Call Screening“, bei dem Anrufer vorab Informationen eingeben. Der Nutzer entscheidet dann, ob er das Gespräch annimmt. Mit „Hold Assist“ wird man benachrichtigt, wenn eine Warteschleife endet und ein Mitarbeiter erreichbar ist.

In der Nachrichten-App gibt es jetzt:

einen eigenen Ordner für unbekannte Absender

die Möglichkeit, Nachrichten vor dem Anzeigen freizugeben

persönliche Hintergründe für Chats

Umfragen in Gruppenchats

Das iPhone 17 Air beeindruckt mit seinem besonders schlanken Gehäuse, das nur wenig aufträgt. © Apple

Verbesserungen bei Karten und Musik

Karten: Die App merkt sich häufig genutzte Routen und warnt frühzeitig vor Verzögerungen. Außerdem können besuchte Orte gespeichert werden.

Apple Music: Mit „AutoMix“ laufen Songs nahtlos ineinander über – ähnlich wie bei einem DJ. Auch Liedtexte können übersetzt werden, allerdings nur in ausgewählten Sprachen.

Diese iPhones bekommen iOS 26

Laut Apple wird das Update für folgende Modelle angeboten:

iPhone 17 (inkl. Pro und Pro Max)

iPhone Air

iPhone 16-Reihe (inkl. 16e, Plus, Pro, Pro Max)

iPhone 15-Reihe

iPhone 14-Reihe

iPhone 13-Reihe (inkl. mini, Pro, Pro Max)

iPhone 12-Reihe

iPhone 11-Reihe sowie iPhone SE ab der 2. Generation.

Die Kamera des iPhone 17 wurde verbessert und liefert schärfere Fotos sowie neue Aufnahmemodi. © Apple

Dann ist iOS 26 verfügbar

Das Update wird laut mehreren Technikseiten ab Montagabend 19 Uhr verteilt.

Wichtige Hinweise vor der Installation

Vor dem Update sollte man:

ein Backup der Daten anlegen

ausreichend Speicherplatz freihalten

das iPhone an ein Ladegerät anschließen

Mit iOS 26 startet Apple ein großes Update, das viele iPhones spürbar verändert – wer vorbereitet ist, kann die neuen Funktionen schon heute Abend nutzen.