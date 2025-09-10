SO viel kostet das neue iPhone 17 Air bei uns

Es ist das dünnste iPhone aller Zeiten. Je nach Speicherplatz gibt es drei Preisstufen.

Apple hat sein bisher dünnstes iPhone vorgestellt. Das iPhone Air ist 5,6 Millimeter dick und wirkt viel schlanker als bisherige Modelle. Dafür ging der Konzern an seine technischen Grenzen: Praktisch die gesamte Elektronik wurde dank hauseigener Chips so geschrumpft, dass sie in die Kamera-Wölbung passt. Das restliche Gehäuse wird von der Batterie ausgefüllt.

Preis startet bei 1.199 Euro

In den USA gibt es das iPhone Air ab 999 Dollar. Bei uns in Österreich kann man es jetzt schon vorbestellen - Apple verlangt 1.199 Euro für die Version mit 256 GB Speicherplatz.

Wer doppelt so viel Speicher haben will, 512 GB, der muss Apple 1.499 Euro zahlen.

Für 1.699 Euro bekommt man das iPhone Air sogar mit 1 Terabyte Speicherplatz.

Apple auf dem Weg zum faltbaren iPhone

Nach Einschätzung von Analysten belegt das Design auch, dass Apple schon weit auf dem Weg zu einem faltbaren Smartphone ist. Diesen Markt überließ der Konzern bisher Rivalen wie Samsung und Google.

So teuer verkauft Apple die iPhones in Österreich. © apple

Titan-Rahmen für Stabilität

Das iPhone Air bekam einen großen Bildschirm mit einer Diagonalen von 6,5 Zoll (etwa 16,5 Zentimeter) und einen Rahmen aus Titan. Die Material-Auswahl soll für maximale Festigkeit sorgen. Vor gut einem Jahrzehnt sah sich Apple beim sogenannten "Bendgate" Kritik ausgesetzt, dass das größere iPhone 6 zu leicht verbiegen konnte. Das soll sich diesmal nicht wiederholen.