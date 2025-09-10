Shitstorm für Babler nach Luxus-Reise nach New York

SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler ist nach New York gereist und hat sich dort vor Fotografen in Szene gesetzt. Das führte zu einem Shitstorm - und wird ein Fall fürs Parlament.

Mitten im Pensions-Showdown ist SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler nach New York gejettet. Mitgereist ist sein Social Media-Tross, er postet fleißig Fotos aus der Millionen-Metropole. Das Echo in Österreich ist allerdings nicht gerade berauschend. Teils zeigt sich Entrüstung, teils pure Wut in den Kommentaren.

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) in New York © instagram

"Und wir Steuerzahler dürfen alles bezahlen" , tobt ein Kommentator. Ein anderer fragt: "Was macht er dort? Urlaub oder dienstlich?"

Die Antwort gibt Babler in einem weiteren Video selbst.

Notenblatt zurückgebracht - "wichtige Verantwortung"

Der Vizekanzler ist nach New York geflogen, um ein Notenblatt zu übergeben. Vielleicht war es sogar in der braunen Tasche, die er im Foto in die Kameras hält.

"Ich bin in New York, um einer wichtigen Verantwortung nachzukommen: die von den Nationalsozialisten geraubten Notenblätter des Wiener Komponisten Walter Benedikt an seine Familie zurückzugeben", schreibt Babler auf Facebook.

Parlamentarier nimmt Reise unter die Lupe: "Volle Transparenz"

Die FPÖ tobt: „Luxus-Auslandsreisen des SPÖ-Vizekanzlers auf Kosten der Steuerzahler müssen endlich ein Ende haben!“

„Während die österreichische Bevölkerung unter den Rekordpreisen für Wohnen, Lebensmittel und Energie leidet, gönnt sich SPÖ-Vizekanzler Babler eine mehrtägige Luxusreise in die USA“, kritisierte FPÖ-Kultursprecher NAbg. Wendelin Mölzer. Offiziell geht es um eine Restitutionszeremonie im Austrian Cultural Forum in New York – doch der Reiseplan liest sich wie ein teures Prestigeprogramm: Treffen an US-Universitäten, ein Besuch im African American History Museum in Washington und eine private Audienz mit dem Direktor Metropolitan Museum Max Hollein in New York.

Mölzer fordert in einer schriftlichen parlamentarischen Anfrage an den SPÖ-Vizekanzler volle Transparenz: „Die Bevölkerung hat ein Recht zu erfahren, wie hoch die Gesamtkosten dieser Reise sind – inklusive Flügen, Unterkunft, Transfers, Diäten und Delegationsgröße und wer bezahlt die Begleitpersonen.“