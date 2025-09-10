Neue „Produktwelt“ bringt digitale Einsicht in SPAR-Sortiment und Preise

Ab sofort können sich Kunden digital über Preise, Herkunft und Verfügbarkeit von mehr als 25.000 Artikeln aus dem Lebensmittelsortiment von SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR informieren.

Die neue Datenbank ist über ein eigenes Icon in der SPAR-App sowie über die SPAR-website verfügbar. Mit der neuen „SPAR-Produktwelt“ bietet SPAR eine neuedigitale Innovation in Richtung transparenter Handelskommunikation.

„Gibt’s das Produkt in meinem Geschäft?“

„Gibt’s das bei meinem SPAR-Supermarkt?“ Ab sofort können Kund:innen die Antwort auf diese Frage ganz einfach mit der neuen SPAR-Produktwelt herausfinden. Die SPAR-Produktwelt ist quasi ein digitales Schaufenster für das Sortiment der teilnehmenden SPAR-, EUROSPAR-, INTERSPAR- und Maximärkte. Über 25.000 Artikel – regionale Spezialitäten, die SPAR-Eigenmarken und die Markenartikel – sind digital abrufbar.

Kunden können sich ab sofort in der SPAR-Produktwelt digital über Preise, Herkunft und Verfügbarkeit von mehr als 25.000 Artikeln aus dem Lebensmittelsortiment von SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR informieren. © SPAR/Christian Biemann

Konsumenten können gezielt nach Produkten suchen, sich über deren Verfügbarkeit im ausgewählten Lieblings-Markt informieren und erhalten transparente Preisinformationen. Ziel ist es, interessierten Nutzer:innen schnell und einfach zusätzliche Informationen zu bieten.

Spar-Vorstand Kaser: "Digitale Handelszukunft"

„Die SPAR-Produktwelt ist ein weiterer Schritt in Richtung digitaler Handelszukunft. Mit ihr schaffen wir ein neues Maß an Transparenz und Kundenservice, denn Kundinnen und Kunden können sich jetzt jederzeit über unser vielfältiges Sortiment informieren, digital, unkompliziert und datensparsam“, so SPAR-Vorstand Markus Kaser.

Direkter Einstieg über die SPAR-App

Die SPAR-Produktwelt ist direkt in die SPAR-App integriert und über ein neues Icon erreichbar. Es ist keine weitere Anmeldung erforderlich. Um die SPAR-Produktwelt in der SPAR-App nutzen zu können, ist ein Update der SPAR-App auf dem Smartphone erforderlich, welches im App-Store seit 1. September und aus technischen Gründen für Android-Nutzer:innen ab 3. September im Play-Store zur Verfügung steht.

Zudem ist die Produktwelt auch über die SPAR-website www.spar.at/produktwelt erreichbar. Die Plattform basiert auf Daten aus dem SPAR-System und wird laufend aktualisiert, wie zum Beispiel bei Aktionen, Produktneuheiten oder regionalen Artikeln.

Die SPAR-Produktwelt umfasst das Sortiment aller SPAR-Eigenfilialen in Österreich von SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR, SPAR-Gourmet und Maximarkt.Geplant ist, auch die Märkte und damit die Verfügbarkeit des oft regionalen Sortiments der selbständigen SPAR-Kaufleute zu integrieren, soweit von ihnen gewollt.