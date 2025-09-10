Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 19.060 aktien down -0.94% Andritz AG 61.45 aktien down -0.41% BAWAG Group AG 111.90 aktien up +1.08% CA Immobilien Anlagen AG 22.480 aktien down -0.97% CPI Europe AG 18.420 aktien down -0.43% DO & CO Aktiengesellschaft 220.50 aktien down -1.34% EVN AG 23.150 aktien up +0.22% Erste Group Bank AG 83.75 aktien down -0.18% Lenzing AG 27.350 aktien down -0.36% Mayr-Melnhof Karton AG 80.00 aktien down -0.62% OMV AG 46.680 aktien down -0.85% Oesterreichische Post AG 29.500 aktien up +0.51% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.980 aktien down -0.14% SBO AG 26.150 aktien down -0.95% Telekom Austria AG 9.430 aktien down -0.84% UNIQA Insurance Group AG 12.520 aktien up +0.48% VERBUND AG Kat. A 61.70 aktien down -0.32% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.300 aktien down -0.23% Wienerberger AG 28.780 aktien up +0.21% voestalpine AG 28.320 aktien down -0.14%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Handel
Kopie von Kunden können sich in der SPA
© SPAR/Christian Biemann

Preistransparenz

Neue „Produktwelt“ bringt digitale Einsicht in SPAR-Sortiment und Preise

10.09.25, 10:41
Teilen

Ab sofort können sich Kunden digital über Preise, Herkunft und Verfügbarkeit von mehr als 25.000 Artikeln aus dem Lebensmittelsortiment von SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR informieren. 

Die neue Datenbank ist über ein eigenes Icon in der SPAR-App sowie über die SPAR-website verfügbar. Mit der neuen „SPAR-Produktwelt“ bietet SPAR eine neuedigitale Innovation in Richtung transparenter Handelskommunikation.

„Gibt’s das Produkt in meinem Geschäft?“  

„Gibt’s das bei meinem SPAR-Supermarkt?“ Ab sofort können Kund:innen die Antwort auf diese Frage ganz einfach mit der neuen SPAR-Produktwelt herausfinden. Die SPAR-Produktwelt ist quasi ein digitales Schaufenster für das Sortiment der teilnehmenden SPAR-, EUROSPAR-, INTERSPAR- und Maximärkte. Über 25.000 Artikel – regionale Spezialitäten, die SPAR-Eigenmarken und die Markenartikel – sind digital abrufbar.

Kunden können sich in der SPAR-Produktwelt digital zu 25.000 Artikeln informieren

Kunden können sich ab sofort in der SPAR-Produktwelt digital über Preise, Herkunft und Verfügbarkeit von mehr als 25.000 Artikeln aus dem Lebensmittelsortiment von SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR informieren.

© SPAR/Christian Biemann

Konsumenten können gezielt nach Produkten suchen, sich über deren Verfügbarkeit im ausgewählten Lieblings-Markt informieren und erhalten transparente Preisinformationen. Ziel ist es, interessierten Nutzer:innen schnell und einfach zusätzliche Informationen zu bieten.

Spar-Vorstand Kaser: "Digitale Handelszukunft"

„Die SPAR-Produktwelt ist ein weiterer Schritt in Richtung digitaler Handelszukunft. Mit ihr schaffen wir ein neues Maß an Transparenz und Kundenservice, denn Kundinnen und Kunden können sich jetzt jederzeit über unser vielfältiges Sortiment informieren, digital, unkompliziert und datensparsam“, so SPAR-Vorstand Markus Kaser.

Direkter Einstieg über die SPAR-App

Die SPAR-Produktwelt ist direkt in die SPAR-App integriert und über ein neues Icon erreichbar. Es ist keine weitere Anmeldung erforderlich. Um die SPAR-Produktwelt in der SPAR-App nutzen zu können, ist ein Update der SPAR-App auf dem Smartphone erforderlich, welches im App-Store seit 1. September und aus technischen Gründen für Android-Nutzer:innen ab 3. September im Play-Store zur Verfügung steht.

Zudem ist die Produktwelt auch über die SPAR-website www.spar.at/produktwelt erreichbar. Die Plattform basiert auf Daten aus dem SPAR-System und wird laufend aktualisiert, wie zum Beispiel bei Aktionen, Produktneuheiten oder regionalen Artikeln.

Die SPAR-Produktwelt umfasst das Sortiment aller SPAR-Eigenfilialen in Österreich von SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR, SPAR-Gourmet und Maximarkt.Geplant ist, auch die Märkte und damit die Verfügbarkeit des oft regionalen Sortiments der selbständigen SPAR-Kaufleute zu integrieren, soweit von ihnen gewollt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden