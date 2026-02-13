Knaller: Keanu Reeves kehrt als John Wick zurück

John Wick kehrt zurück! Doch "Baba Yaga" geht nicht im Kino auf die Jagd, sondern auf der PlayStation 5.

Das Entwicklerstudio Saber Interactive hat bei der State of Play von Sony ihr neues Spiel präsentiert. Sie werden den Action-Spektakel John Wick als ein Videospiel verwirklichen. Das Projekt entsteht in enger Zusammenarbeit mit dem Filmstudio Lionsgate und dem Franchise-Regisseur Chad Stahelski.

Saber Interactive verspricht dabei ein bahnbrechendes Kampfsystem, welches die Grenzen zwischen Film und Videospiel verwischen soll. Dabei soll das ikonische Gun-Fu aus den Filmen authentisch umgesetzt werden.

Den Filmen treu

Jesus Iglesias, Game Director bei Saber Interactive, will sich nicht darauf verlassen. Das Team will ein komplett neues Kampfsystem entwickeln. Damit wollen sie dem charakteristischen Stil von Wick, einer Mischung aus taktischem Schießen, Judo-Würfen und improvisiertem Nahkampf, gerecht werden.

Die Geschichte wird keine Nacherzählung der Filme oder eine Fortsetzung sein. Die Entwickler haben vor, den bisher geheimnisvollen Zeitraum von John Wicks Leben zu beleuchten. Im Schreibprozess sind auch der Kopf hinter den Filmen, Chad Stahelski, Keanu Reeves selbst und Lionsgate involviert.

Zum Start nur auf der PlayStation 5

Ebenfalls werden einige bekannte Gesichter aus den Filmen zurückkehren und einige neue Charaktere kennenlernen, die extra für das Spiel entworfen worden sind.

© Hersteller

Primär wird das Videospiel für die PlayStation 5 entwickelt. Eine Veröffentlichung auf der Xbox und dem PC ist aktuell nicht bekannt.