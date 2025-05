Netflix-Hammer! Neue Optik, Funktionen und Kurzclips im TikTok-Stil

Wer gemütlich auf dem Sofa sitzt und sich einfach berieseln lassen möchte, muss bald weniger suchen: Netflix plant umfassende Änderungen an seiner Plattform. Die Oberfläche sieht künftig nicht nur anders aus, auch die Art, wie Nutzer Inhalte finden, wird deutlich vereinfacht.

Möglich machen das moderne Technologien und neue Funktionen, die den Umgang mit der Streaming-Plattform angenehmer gestalten sollen.

Neues Aussehen für App und TV

In den kommenden Wochen wird das neue Design weltweit eingeführt – auch für Nutzerinnen und Nutzer in Österreich. Die Oberfläche, also das Erscheinungsbild der App und der TV-Version, wird überarbeitet. Die Startseite wird übersichtlicher, neue Funktionen sorgen für mehr Komfort beim Stöbern.

Neues Design, vertrauter Komfort: Die überarbeitete Netflix-Oberfläche bringt mehr Übersichtlichkeit und schnelleren Zugriff auf Inhalte. © Netflix ×

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf kurzen Clips, die im Hochformat gezeigt werden – ähnlich wie man sie von Plattformen wie TikTok oder Instagram kennt. Diese Ausschnitte stammen aus Serien oder Filmen und lassen sich direkt abspielen, zur eigenen Liste hinzufügen oder mit anderen teilen.

Eigener Sprachassistent für Filme und Serien

Ein zentrales Element der Veränderung ist die Einführung eines eigenen Chatbots. Dieser funktioniert ähnlich wie andere Sprachassistenten, aber mit einem besonderen Fokus auf Unterhaltung. Statt lange nach einem bestimmten Titel oder Genre zu suchen, kann man künftig einfach sagen: „Ich will heute etwas Leichtes und Lustiges sehen.“ Der digitale Helfer schlägt dann passende romantische Komödien oder ähnliche Filme vor.

Sagen, was man sehen will: Statt lange zu suchen, hilft jetzt ein Chatbot bei der Auswahl. © Netflix ×

Diese neue Funktion basiert auf sogenannter generativer künstlicher Intelligenz. Das bedeutet: Die Software versteht gesprochene oder geschriebene Wünsche und schlägt entsprechend passende Inhalte vor. Netflix beobachtet dabei auch das eigene Sehverhalten und versucht so, Empfehlungen noch besser an die eigenen Vorlieben anzupassen.

Technische Neuerungen im Hintergrund

Neben der sichtbaren Veränderung spielt auch die technische Weiterentwicklung eine große Rolle. Netflix nutzt künftig noch stärker automatisierte Systeme, sogenannte Algorithmen, um das Nutzerverhalten zu analysieren. Wer regelmäßig Krimis schaut, bekommt dann zum Beispiel automatisch ähnliche Vorschläge angezeigt. Ziel ist es, die Zeit bis zur Auswahl eines Films oder einer Serie deutlich zu verkürzen.

Start der Neuerungen

Wie Netflix am Mittwoch bekannt gab, soll die überarbeitete Plattform innerhalb weniger Wochen für alle Nutzerinnen und Nutzer weltweit verfügbar sein – auch in Europa und damit in Österreich. Die Umstellung erfolgt schrittweise, ein genaues Datum für den Start in einzelnen Ländern wurde noch nicht genannt. Die Veränderungen betreffen sowohl die mobile App als auch die Nutzung auf Smart-TVs.