Neben den vier neuen Smartphones könnte es auch Überraschungen geben.

Die Spatzen haben es schon länger gepfiffen, jetzt ist es offiziell. Apple stellt das iPhone 12 am 13. Oktober vor. Der US-Konzern hat nun die Einladungen für die Keynote verschickt. Diese geht wie die September-Präsentation ( neue Apple Watches & iPads ) sowie die Keynote der WWDC im Juni als reiner Online-Event über die Bühne. Los geht es um 19:00 Uhr unserer Zeit – wir berichten ab 18:30 Uhr live. Wie immer, hat Apple auch dieses Mal nicht verraten, was bei der Keynote gezeigt wird. Das Motto lautet jedenfalls „Hi, Speed“, was wohl eine Anspielung auf die 5G-Fähigkeit der neuen iPhones ist.

© Apple

Offizielle Einladung für das "iPhone 12"-Event.

>>>Nachlesen: iPhone 12 schockt gesamte Android-Konkurrenz

Vier iPhones

Laut diversen Leaks werden die Fans gleich vier neue iPhone-12-Modelle zu sehen bekommen: das iPhone 12 mini (5,4 Zoll), das iPhone 12 (6,1 Zoll), das iPhone 12 Pro (6,1 Zoll) und das iPhone 12 Pro Max (6,5 Zoll). Alle neuen Smartphones sollen auf einen OLED-Bildschirm setzen, 5G unterstützten und bessere Kameras bekommen. Bei den Pro-Modellen wird erstmals auch ein LIDAR-Sensor für AR-Anwendungen verbaut sein. Als Prozessor kommt der superschnelle A14 Bionic , der bereits im iPad Air 4 steckt, zum Einsatz. Als Betriebssystem ist iOS 14 vorinstalliert. Ein Netzteil und Kopfhörer dürften nicht mehr in der Verpackung sein.

Technische Daten der iPhone 12 Modelle (laut Leaks)

iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Display 5,4 Zoll Super Retina OLED von BOE 6,1 Zoll Super Retina OLED von BOE 6,1 Zoll Super Retina XDR OLED mit 120 Hz von Samsung 6,7 Zoll Super Retina XDR OLED mit 120 Hz von Samsung RAM 4 GB 4 GB 6 GB 6 GB Speicher 64, GB, 128 GB und 256 GB 64, GB, 128 GB und 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB Prozessor A14 Bionic A14 Bionic A14 Bionic A14 Bionic Gehäuse Alu Alu Stahl (rostfrei) Stahl (rostfrei) Hauptkamera Dual-Kamera Dual-Kamera Triple-Cam + LIDAR-Sensor Triple-Cam + LIDAR-Sensor Software iOS 14 iOS 14 iOS 14 iOS 14 Modem 5G 5G 5G 5G



>>>Nachlesen: iPhone 12: Kunden werden beim Auspacken staunen

Weitere Neuheiten

Neben den neuen Smartphones könnte Apple noch weitere Neuheiten zeigen. Dabei könnte es sich um einen kleineren HomePod (smarter Lautsprecher), AirPods Studio (Over-Ear-Kopfhörer) und AirTags handeln. Bei Letzteren handelt es sich um kleine Bluetooth-Tracker, die zum Auffinden verlorener Sachen dienen. Außerdem könnte Apple die ersten Macs mit den hauseignen Prozessoren ("Silicon") zeigen.

>>>Nachlesen: iPhone 12: Letztes Geheimnis und Starttermin bekannt

Spannung

Ob sich die Gerüchte bestätigen und wann die neuen iPhones in den Handel kommen, werden wir am kommenden Dienstag erfahren. Für Sparfüchse ist der bevorstehende Start des iPhone 12 ein echter Segen. Denn die Preise beim iPhone 11 sind zuletzt regelrecht eingebrochen.

>>>Nachlesen: Totaler Preissturz beim iPhone 11

>>>Nachlesen: iOS-14-Fehler: Das sollten iPhone-Nutzer jetzt tun

>>>Nachlesen: Video zeigt das iPhone 12 Pro in Aktion

>>>Nachlesen: So sieht die Top-Kamera des iPhone 12 Pro (Max) aus