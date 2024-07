Sicher und stylisch unterwegs: Experten-Tipps für Sommerwanderungen

Ein Sommer in den Bergen, verbunden mit atemberaubenden Wanderungen, ist Balsam für Körper und Seele. Frische Bergluft einatmen, die außergewöhnliche Natur genießen und dabei den Körper fit halten – Wandern ist auch diesen Sommer wieder hoch im Kurs und zieht immer mehr Menschen in die Alpen.

Doch das Losstiefeln ist leichter gesagt als getan. Profis wissen: Wandern bedeutet viel mehr als nur die Schuhe zu schnüren und hinaus in die Natur zu gehen. Besonders bei hohen Temperaturen im Sommer ist Vorsicht geboten. Mit den richtigen Experten-Tipps kommt jedoch jede:r sicher und genussvoll hoch hinaus.

Eine Expertin auf diesem Gebiet ist Ski-Ass und Outdoor-Sport-Enthusiastin Nina Gigele. Die junge Tirolerin nennt die Berge ihr Wohnzimmer und teilt mit uns wertvolle Ratschläge für das Wandern im Sommer. Sie zeigt, wie man sich optimal vorbereitet, um auch bei Hitze sicher unterwegs zu sein. Doch bevor es losgeht, muss das Outfit stimmen. Dabei setzt Nina Gigele nicht nur auf spezialisierte Sportgeschäfte, sondern nutzt auch gerne Online-Shops wie Zalando, die eine große Auswahl an Outdoor-Produkten für jeden Geschmack und jedes Ziel bieten. Matthew Glynn, Team Lead Buying Running & Ballsports bei Zalando, verrät dazu, auf welche Materialien und Technologien wir unbedingt achten sollten. Mit der richtigen Ausrüstung und den besten Tipps steht einem sicheren und unvergesslichen Bergsommer somit nichts mehr im Wege.

Liebe Nina, warum interessieren sich heuer wieder so viele Menschen fürs Wandern?

Nina Gigele: Das lässt sich ganz leicht beantworten. Wandern ermöglicht uns allen einen einfachen Zugang zur Natur. In unserem Online-Alltag wird Digital Detox immer wichtiger, und Wandern ist eine ideale Möglichkeit, diese Nähe zur Natur zu erleben. Es tut uns gut, sowohl psychisch als auch physisch abzuschalten und ist gerade in der Urlaubszeit unglaublich erholsam.

Früher war Wanderkleidung oft uncool und unpraktisch – heute kann sie gerne stylisch sein. Wie kommt es zu dieser Veränderung?

Gigele: Früher trug ich am Berg weite Zipphosen, Cargo-Shirts, einen 20-Liter-Rucksack und klobige Schuhe. Heute hat Wanderkleidung nicht nur mehr Stil, sondern auch Funktionalität. Sie ist leichter und komfortabler geworden und sieht als Bonuspunkt auch noch gut aus.

Matthew, worauf sollte beim richtigen Wanderoutfit geachtet werden?

Matthew Glynn: Das Stichwort ist ‘Layering’. Eine Baselayer aus schweißableitenden Materialien wie Merinowolle, eine isolierende Zwischenschicht wie Fleece und eine wasser- und winddichte Jacke als äußere Schicht sind ideal. Alle Materialien sollten schnell trocknen und strapazierfähig sein. Accessoires wie Mützen, Sonnenbrillen und ein passender Rucksack runden das Outfit ab.

Spezielle Materialien und Technologien, die bereits im Design integriert sind, können die Leistung verbessern, indem sie Komfort, Strapazierfähigkeit und das Sicherheitsgefühl erhöhen. © ZALANDO / PR ×

Welche Wander-Essentials dürfen sonst nicht am Berg fehlen?

Gigele: Dünne Wechselsocken, ein Wechselshirt und ein kleines effizientes Erste-Hilfe-Set. Ein zu großer Rucksack mit zu viel Proviant kann das Verletzungsrisiko erhöhen. Ein Müsliriegel und eine kleine Wasserflasche reichen meist aus.

Was ist ein häufiger Anfängerfehler beim Equipment?

Gigele: Bitte keine dicken Socken, diese fördern Blasenbildung. Dünne Socken aus Merinowolle, kombiniert mit Kompression, sind ideal. Ich bin ein Fan von ganz dünnen Socken, sowohl im Winter als auch im Sommer.

Wie wichtig sind die richtigen Wanderschuhe?

Glynn: Gut sitzende Wanderstiefel sind entscheidend für eine sichere Wandertour. Sie sollten Reibung reduzieren und vor Verletzungen schützen. Dämpfende und stabilisierende Materialien sorgen für guten Halt und verhindern Fehltritte.

Wie geht man neue Wanderschuhe am besten ein?

Gigele: Neue Schuhe sollten wie High Heels zuhause eingetragen werden. Ich trage sie beim Kochen oder Zähneputzen und mache kleine Runden von drei bis vier Kilometern auf verschiedenen Untergründen. Mit einer Vibram-Sohle ist man auf der sicheren Seite für jeden Untergrund. Eine breite, hohe Sohle ist wichtig, damit sie gut dämpft.

"Komfort und Sicherheit sind eine der wichtigsten Auswahlkriterien bei der Suche nach den perfekten Wanderschuhen. Für optimale Sicherheit sorgen Stiefel mit einem hohen Schaft, die auch auf unebenem Terrain den Fußgelenken Halt bieten", so Matthew Glynn. © ZALANDO / PR ×

Welchen Rat würden Sie Anfängern geben, die diesen Sommer zum ersten Mal die Alpen erkunden möchten?

Gigele: Das erste Mal empfehle ich jedem, einen Bergführer zu buchen. Sie helfen, sich richtig zu verhalten und die passende Ausrüstung zu wählen. Außerdem planen sie Touren, die den eigenen Fähigkeiten entsprechen, und motivieren bei Schwierigkeiten.

Welche Wanderregionen in Österreich eignen sich für alle Levels?

Gigele: Tirol ist wunderschön, aber oft sehr anspruchsvoll. Kitzbühel und das Zillertal bieten jedoch tolle Höhenwanderwege für Anfänger. Das Tannheimer Tal ist zwar schwerer zu erreichen, hat aber schöne Wege für Familien. Auch die Radstädter Tauern und der Lungau bieten großartige, sichere Wanderwege für alle Levels mit atemberaubenden Aussichten.