× Morgenritual: Darum ist Kaffee nach dem Aufstehen ungesund

Ohne eine Tasse Kaffee am Morgen gehen viele nicht aus dem Haus. Warum der morgendliche Koffeinkick gar nicht so gesund ist, verraten wir hier.

Für die meisten Menschen gehört die erste Tasse Kaffee direkt nach dem Aufstehen zum festen Morgenritual. So manch einer schafft es ohne Kaffee nicht einmal aus dem Bett, denn bevor sie ihren ersten Kaffee des Tages genießen, sind viele Menschen körperlich und geistig kaum funktionsfähig. Doch laut Experten gibt es kaum eine schlechtere Art in den Tag zu starten.

Warum Kaffee am Morgen keine gute Idee ist

Laut dem amerikanischen Neurowissenschaftler Steven Miller ist es nicht unbedingt ratsam, sich unmittelbar nach dem Aufwachen mit einem starken Kaffee beleben zu wollen. Grund dafür ist das Stresshormon Cortisol, das als natürlicher Wachmacher wirkt und den Stoffwechsel ankurbelt. Unser Körper ist nach dem Aufstehen mit Cortisol durchflutet, was sowieso schon zu Unruhe führen kann. Dieses Gefühl verstärkt sich durch die Zugabe von Koffein. Man fühlt sich zunehmend gestresst und im Körper entsteht eine hohe Anspannung.

Morgendlicher Kaffee kann uns noch müder machen

© Getty Images ×

Durch den morgendlichen Koffeinkick steigen Puls und Blutdruck, wir werden ängstlicher und anfälliger für Stress. Das Kaffeetrinken direkt nach dem Aufstehen hat also gar keinen Nutzen. Im Gegenteil – es kann sogar schaden. Der erhöhte Cortisolspiegel kann dazu führen, dass wir uns später am Tag sogar noch müder fühlen. Die hohen Werte können den Blutzuckerspiegel in die Höhe treiben, was zu Insulinresistenz führt und Energie kostet, da der Körper härter arbeiten muss, um einen moderaten Blutzuckerspiegel zu halten.

Der beste Zeitpunkt für die erste Tasse Kaffee

Kaffee sollte konsumiert werden, wenn der Körper weniger Cortisol produziert. Laut Steven Miller ist der beste Zeitpunkt für den ersten Kaffee deshalb frühestens eine bis eineinhalb Stunden nach dem Aufstehen. Um später auch gut schlafen zu können, sollten Sie Ihre letzte Tasse nicht zu spät trinken. Obwohl die Wirkung schon 30 bis 60 Minuten nach dem Konsum ihren Höhepunkt erreicht, bleibt die Substanz deutlich länger im Körper und kann einen bis zu sechs Stunden lang wach halten. Ab dem späten Nachmittag sollte daher auf Kaffee und ähnliches verzichtet werden.

Das sollten Sie morgens stattdessen trinken

Am besten ist es, nach dem Aufstehen ein großes Glas Wasser zu trinken. Da der Körper über die Nacht viel Flüssigkeit verloren hat und keine Flüssigkeit zu sich genommen hat, ist es wichtig, ihn mit ausreichend Wasser zu versorgen. Das regt den Stoffwechsel an und bereitet uns auf den bevorstehenden Tag vor.