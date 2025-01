Quitter's Day: Warum heute die meisten Menschen ihre Neujahrsvorsätze über Bord werfen

Am zweiten Freitag im Jänner ist es immer so weit. Der Quitter's Day markiert den Zeitpunkt, an dem die meisten Menschen ihre Neujahrsvorsätze über Bord werfen. 2025 fällt dieser Tag auf den 10. Jänner. Wir verraten, warum das so ist.

Mehr Sport treiben, weniger Alkohol trinken, gesünder ernähren und mit dem Rauchen aufhören – während wir uns an Silvester noch selbst versprechen, dass im neuen Jahr bestimmt alles besser wird, werfen die meisten Menschen ihre Neujahrsvorsätze bereits im Jänner über Bord. Genauer gesagt gibt es einen Tag, an dem sich statistisch gesehen die meisten guten Vorsätze in Luft auflösen: der Quitter's Day.

An diesem Tag ist 2025 der Quitter's Day

Denn die anfängliche Motivation, die viele Menschen noch zu Beginn des Jahres spüren, scheint bereits nach wenigen Tagen nachzulassen. Am zweiten Freitag des Jahres, dieses Jahr also am 10. Jänner 2025, ist es bei vielen dann so weit. Aber warum scheitern viele Vorsätze an diesem Tag?

Oft liegt das Aufgeben an mangelnder Planung und unrealistischen Zielen. Doch genau deswegen könnte der Quitter's Day auch der ideale Zeitpunkt sein, um innezuhalten und die eigenen Vorsätze zu überdenken. Waren sie zu hoch gesteckt? Fehlte es an Unterstützung? Das Wichtigste ist, sich nicht entmutigen zu lassen und weiterzumachen.

Trotz Quitter's Day motiviert bleiben: So gelingt's

Realistische und erreichbare Vorsätze setzen

Planen Sie in diesem Jahr, einen Halbmarathon zu laufen? Als Anfängerin oder Anfänger ist es sinnvoller, mit kurzen, aber regelmäßigen Laufeinheiten zu beginnen und die Intensität schrittweise zu steigern, statt sich durch tägliche After-Work-Läufe zu überfordern.

Ein klarer Plan zur Etablierung einer Routine

Möchten Sie im neuen Jahr ordentlicher werden? Planen Sie jeden Abend zehn Minuten ein, um aufzuräumen, anstatt sich am Wochenende dem großen Chaos zu stellen. Eine solche Routine hilft, Ihren Vorsatz als festen Bestandteil Ihres Alltags zu integrieren – und nicht als zusätzliche Belastung zu empfinden.

Den Spaß nicht vergessen

Die Motivation bleibt höher, wenn der Vorsatz Freude bereitet. Sie möchten im neuen Jahr Ihre Bildschirmzeit auf dem Handy reduzieren? Suchen Sie sich stattdessen eine Tätigkeit, die Ihnen Spaß macht und Sie ablenkt – etwa vor dem Schlafengehen ein gutes Buch lesen, anstatt auf Social Media zu scrollen.

Unterstützung suchen

2025 soll Ihr Sport-Jahr werden? Zusammen mit einer Freundin oder einem Freund fällt es oft leichter, motiviert zu bleiben. Vereinbaren Sie regelmäßige Termine für den Yoga-Kurs, die Spinning-Session oder das Box-Training.

Kleine Erfolge feiern

Jeder kleine Fortschritt zählt! Nutzen Sie den Quitter's Day, um zurückzublicken und sich selbst für das, was Sie bisher erreicht haben, zu loben. Wie viel Geld haben Sie bereits gespart, weil Sie mit dem Rauchen aufgehört haben? Wie viele Kilometer haben Sie auf dem Fahrrad zurückgelegt? Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Ziele neu zu definieren und weiterzumachen.

Nachsicht mit sich selbst haben

Seien Sie nachsichtig mit sich selbst: Sie nehmen am Veganuary teil, konnten aber am Wochenende nicht widerstehen und haben zur Salami-Pizza gegriffen? Das ist in Ordnung. Entscheidend ist nicht, wie oft Sie einen Rückfall erleben, sondern wie oft Sie weitermachen und an Ihren Zielen festhalten.