× Sommerhitze im Büro? So können Sie trotz Tropen-Temperaturen arbeiten

Seien wir ehrlich: Im Sommer wären wir alle lieber mit einem Cocktail am Pool als in einem überhitzten oder schlecht klimatisierten Büro. Doch mit den richtigen Strategien können Sie auch bei hohen Temperaturen produktiv bleiben und sich beim Arbeiten wohlfühlen. Hier erfahren Sie, wie!

Hohe Sommertemperaturen belasten sowohl den Körper als auch den Geist. Zudem verhindern Tropennächte, dass man sich wenigstens am Abend von der Hitze erholen kann. Daher fordert die Gewerkschaft nun ein Hitzefrei-Gesetz ab 30 Grad in Innenräumen. Denn fest steht: Hitze beeinträchtigt die Arbeitsleistung und kann die Gesundheit massiv gefährden. Die Arbeitsqualität leidet, Fehler und Unfälle am Arbeitsplatz häufen sich. Wir verraten, wie Sie im Job jetzt trotzdem „cool“ und produktiv bleiben:

Arbeiten bei Hitze: Tipps für einen kühlen Kopf im Büro

1. Leichte und atmungsaktive Kleidung tragen

Wählen Sie für den Büro-Alltag Kleidung aus natürlichen Materialien wie Baumwolle oder Leinen, die Feuchtigkeit absorbieren und die Luftzirkulation fördern.

2. Früher anfangen

Nutzen Sie die kühlen Morgenstunden, um produktiv zu sein. Lüften Sie früh am Morgen und lassen Sie dann Markisen, Rollos, Vorhänge und Sonnenschutz herunter. Somit sind Sie auch früher fertig und können baden gehen.

© Getty Images ×

3. Viel trinken

Halten Sie stets eine Wasserflasche griffbereit, um Überhitzung und Dehydration vorzubeugen. An heißen Tagen sind mindestens zwei bis drei Liter empfehlenswert.

4. Für kühle Luft sorgen

Ein kleiner Ventilator kann helfen, eine angenehmere Arbeitsumgebung zu schaffen, wenn keine Klimaanlage vorhanden ist oder diese nicht ausreicht. Achten Sie jedoch darauf, den Luftstrom nicht direkt auf den Körper oder ins Gesicht zu richten.

5. Klimaanlage richtig nutzen

Falls eine Klimaanlage vorhanden ist, sollte sie nicht zu stark kühlen. Ideal sind Temperaturen zwischen 19 und 25 Grad bei geringer körperlicher Belastung.

© Getty Images ×

6. Unnötige Geräte abschalten

Schalten Sie alle Geräte, die nicht gebraucht werden, aus, um zusätzliche Wärmequellen zu vermeiden.

7. Regelmäßige Pausen einlegen

Hohe Temperaturen belasten den Körper. Planen Sie daher regelmäßige Pausen ein und bevorzugen Sie in der Mittagspause leichte Speisen wie Salate, Obst und Fisch, die leichter verdaulich sind als schwere Gerichte.

8. Augen schützen

Ventilatoren und Klimaanlagen können die Augen austrocknen. Hinzu kommt oft zu viel Bildschirmzeit im Büro, was die Augen zusätzlich belastet. Schützen Sie Ihre Augen, indem Sie regelmäßig entspannen und bei Bedarf geeignete Augentropfen verwenden. (Zum Beispiel, Augentropfen von Hylo Care)

Wenn der Sommerurlaub also noch ein paar Wochen auf sich warten lässt, können Sie mit diesen Tipps problemlos die Stellung halten. Tragen Sie die richtige Kleidung, sorgen Sie für ausreichend Flüssigkeitszufuhr und schaffen Sie eine angenehme Arbeitsumgebung. So wird der Sommer im Büro bestimmt erträglicher!