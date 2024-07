Warum Sie bei Hitze niemals nackt schlafen sollten

An Tropennächten ist es besonders verlockend, sich alle Kleider vom Leib zu reißen. Doch es gibt einige Gründe, warum Sie dies besser nicht machen sollten.

Obwohl der Sommer von vielen als die schönste Jahreszeit empfunden wird, bringt er eine besondere Herausforderung mit sich: die Hitze. Untertags ist es draußen und drinnen kaum erträglich, und auch am Abend kühlt es kaum ab. Das kann den Körper nicht nur sehr beanspruchen und die Gesundheit negativ beeinflussen, sondern einem auch den Schönheitsschlaf rauben.

Um in der Nacht nicht zusätzlich ins Schwitzen zu kommen, entscheiden sich viele dafür, einfach nackt zu schlafen. Auch wenn Nacktschlafen grundsätzlich gesund und bei hohen Temperaturen durchaus angenehm ist, sollten Sie es - so verlockend es auch sein mag - lieber nicht tun.

Schweiß begünstigt Pilze und Bakterien

Denn auch wenn wir schlafen - oder es bei heißen Temperaturen zumindest versuchen - schwitzt unser Körper. Bis zu 1,5 Liter Schweiß können wir über Nacht verlieren. Doch der Schweiß löst sich natürlich nicht in Luft auf, sondern landet, zusammen mit abgestoßenen Hautzellen, auf Kissen, Decken und Laken. Diese Mischung bietet einen idealen Nährboden für Pilze, Bakterien und Milben. Normalerweise fangen Pyjamas diese Absonderungen auf und verhindern, dass sie in großem Umfang auf der Bettwäsche landen.

Auch Fäkalien gelangen ins Bett

Doch das ist längst nicht alles! Im Schlaf neigen Menschen dazu, kleine Mengen an Fäkalien abzugeben. Der amerikanische Arzt Dr. Anthony Youn erklärt, dass wir täglich 15 bis 25 Mal pupsen, auch während des Schlafs. "Bei jeder Blähung wird eine winzige Menge Fäkalien freigesetzt", sagt der Arzt in einem TikTok Video. Eine Studie zeigt, dass Unterwäsche einen 100-prozentigen Schutz davor bietet, dass diese Fäkalien ins Bett gelangen. Fehlt diese "Schutzschicht", landen sie alle im Bett.

Nackt schlafen erhöht Erkältungsgefahr

So heiß die Schlafzimmertemperatur auch sein mag, der menschliche Körper kann auch bei großer Hitze auskühlen, da er die Körpertemperatur reguliert. Ohne zusätzlichen Schutz kühlt der Schweiß auf der Haut ab, was das Risiko einer Erkältung erhöht. Ist zusätzlich ein Fenster geöffnet oder die Klimaanlage an, verkühlt man sich umso schneller. Wer also den Sommer nicht erkältet im Bett verbringen möchte, sollte zumindest leichte Schlafbekleidung tragen. Besonders gut eignet sich dünne Baumwolle oder Leinen, da diese Materialien einen kühlenden Effekt haben.