× Warum geschlossene Fenster bei Hitze keine gute Idee sind

Im Sommer schließen die meisten ihre Fenster, um die heiße Luft draußen zu halten. Tatsächlich kann es jedoch oft sinnvoller sein, die Fenster auch bei großer Hitze zu öffnen.

So angenehm die Sommerhitze auch an manchen Tagen sein mag, in Innenräumen möchten die wenigsten bei tropischen Temperaturen dahinschmelzen. Daher werden schnell Rollläden heruntergelassen und Vorhänge zugezogen, um die Räume zu verdunkeln und die Wohnung möglichst kühl zu halten. Doch wer tagsüber zu Hause ist, sehnt sich oft nach frischer Luft. Spätestens am Abend wird dann gelüftet. Können die Fenster dann auch bei großer Hitze geöffnet werden?

Geschlossene Fenster sind bei Hitze nicht die beste Lösung

Bei großer Hitze neigen viele dazu, die Fenster geschlossen zu halten, um die Wärme draußen zu lassen. Dies kann jedoch kontraproduktiv sein. Denn das optimale Lüftungsverhalten hängt stark von der Bausubstanz ab. In Erdgeschoss- oder Halbkeller-Wohnungen, besonders in Massivbauten, bleibt das Raumklima auch an heißen Sommertagen oft angenehm kühl. Hier sollte man die Fenster erst öffnen, wenn die Raumtemperatur unerträglich wird, um für Durchzug zu sorgen.

© Getty Images ×

Im Gegensatz dazu sollte man im Keller die Fenster tagsüber geschlossen halten, wenn die Außentemperaturen 25 Grad oder mehr betragen. Ansonsten kann sich Kondenswasser an den kalten Kellerwänden absetzen, was zu Schimmelbildung führen kann.

Dennoch kann es auch bei schweißtreibenden Temperaturen sinnvoll sein, die Fenster weit zu öffnen. Denn nicht nur die Hitze allein macht den Menschen zu schaffen. Hält man sich zu Hause bei geschlossenen Fenstern auf, steigt nämlich auch die Luftfeuchtigkeit, was die Hitze erst recht unerträglich macht. Die Luft, die hineinkommt, ist zwar wärmer, aber der Durchzug, vor allem wenn er durch Ventilatoren unterstützt wird, hat unterm Strich eine kühlende Wirkung. Und er sorgt dafür, dass die Luftfeuchtigkeit erträglich bleibt.

© Getty Images ×

Ein sinnvoller Kompromiss ist es, die Fenster in den frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden zu öffnen, wenn die Außentemperaturen gesunken sind. So kann frische, kühle Luft in die Wohnung gelangen, ohne dass die Räume tagsüber zusätzlich aufheizen. Auch Ventilatoren oder mobile Klimageräte können helfen, das Raumklima angenehm zu halten, während die Fenster geschlossen bleiben.