Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
diana
© getty

Vorzeitig geöffnet

1991 versiegelt: Zeitkapsel von Prinzessin Diana ausgegraben

27.08.25, 17:33 | Aktualisiert: 27.08.25, 20:02
Teilen

1991 hat Prinzessin Diana für ein Kinderkrankenhaus eine Zeitkapsel versiegelt und eingraben lassen. Jetzt musste diese aber vorzeitig geöffnet werden - die Klinik hat verraten, was sich darin befand. 

Eine Zeitkapsel, die 1991 von Prinzessin Diana beim Kinderkrankenhaus vergraben wurde, ist laut der BBC vorzeitig geöffnet worden.

Al-Fayed und Prinzessin Diana
© getty

Regelmäßige Krankenhaus-Besuche

Diana besuchte das Kinderkrankenhaus "Great Ormond Street Hospital" damals regelmäßig. Eigentlich sollte die Zeitkapsel erst 100 Jahre später geöffnet werden, doch neue Baupläne des Krankenhauses kamen dem nun in die Quere. Denn an ihrem Ablageort soll ein neues Kinderkrebszentrum gebaut werden.

Jetzt verrät die Klinik in London auch, was sich in dem Behälter befand.

Prinzessin Diana mit Harry und William

Prinzessin Diana mit Harry und William

© Getty

Das war in der Kapsel

Dem Bericht nach lagen darin eine CD von Kylie Minogue, ein Taschenrechner und ein Reisepass aus den 90er-Jahren. Die Gegenstände in der Kapsel wurden laut BBC von zwei Kindern ausgesucht, die einen Wettbewerb gewonnen hatten. Prinzessin Diana soll den beiden, die zu dem Zeitpunkt neun und elf Jahre alt waren, bei der Auswahl geholfen haben.

Weitere Gegenstände in der Kiste waren unter anderem ein Taschenfernseher, eine Tageszeitung, eine Sammlung britischer Münzen, ein Behälter mit Baumsamen und ein Foto von Prinzessin Diana.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden