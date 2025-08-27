1991 versiegelt: Zeitkapsel von Prinzessin Diana ausgegraben

1991 hat Prinzessin Diana für ein Kinderkrankenhaus eine Zeitkapsel versiegelt und eingraben lassen. Jetzt musste diese aber vorzeitig geöffnet werden - die Klinik hat verraten, was sich darin befand.

Eine Zeitkapsel, die 1991 von Prinzessin Diana beim Kinderkrankenhaus vergraben wurde, ist laut der BBC vorzeitig geöffnet worden.

© getty

Regelmäßige Krankenhaus-Besuche

Diana besuchte das Kinderkrankenhaus "Great Ormond Street Hospital" damals regelmäßig. Eigentlich sollte die Zeitkapsel erst 100 Jahre später geöffnet werden, doch neue Baupläne des Krankenhauses kamen dem nun in die Quere. Denn an ihrem Ablageort soll ein neues Kinderkrebszentrum gebaut werden.

Jetzt verrät die Klinik in London auch, was sich in dem Behälter befand.

Prinzessin Diana mit Harry und William © Getty

Das war in der Kapsel

Dem Bericht nach lagen darin eine CD von Kylie Minogue, ein Taschenrechner und ein Reisepass aus den 90er-Jahren. Die Gegenstände in der Kapsel wurden laut BBC von zwei Kindern ausgesucht, die einen Wettbewerb gewonnen hatten. Prinzessin Diana soll den beiden, die zu dem Zeitpunkt neun und elf Jahre alt waren, bei der Auswahl geholfen haben.

Weitere Gegenstände in der Kiste waren unter anderem ein Taschenfernseher, eine Tageszeitung, eine Sammlung britischer Münzen, ein Behälter mit Baumsamen und ein Foto von Prinzessin Diana.