All-Stars-Dschungelcamp Absage: Dieser Fan-Liebling hat keinen Bock!

Fans freuen sich bereits auf die All-Stars Staffel von 'Ich bin ein Star, holt mich hier raus' - die im Sommer 2024 ausgestrahlt wird. Doch eine Kandidatin ist bereits jetzt fix nicht mit dabei.

Wir haben gelacht, geweint und uns schlussendlich mit der diesjährigen Gewinnerin Lucy gefreut. Das Dschungelcamp 2024 war ein voller Erfolg. 20 Jahre gibt es das Kult-Format bereits, weswegen sich RTL auch im Jubiläumsjahr etwas ganz besonderes für die Zuseher hat einfallen lassen.

Südafrika statt Australien

Bereits diesen Sommer (also nur wenige Monate nach Ausstrahlung der aktuellen Staffel) gibt es einen Nachschlag und dieser hat es in sich.

12 Stars die bereits im Dschungelcamp um die Krone gekämpft haben stellen sich erneut dem Abenteuer und werden sich in Südafrika abermals vor den TV-ZuseherInnen beweisen müssen.

Dieser Star ist mit dabei

Wer bei dieser 'All-Stars'-Staffel mit dabei sein wird ist noch streng geheim, fest steht jedenfalls, dass Julian FM Stöckel bereits eine Einladung erhalten hat und diese (oe24 berichtete) auch angenommen haben soll. Doch nun meldet sich ein weiterer 'Alt-Star' und sagt schon vor Enthüllung der Teilnehmer fix ab.

Sommer-Dschungelcamp: Erster Kandidat steht fest!

In einem Interview mit Promiflash lässt die ehemalige Kandidatin die Bombe platzen: „Ich denke, dass ich mittlerweile durch mit dem Dschungel bin. Es ist viel passiert“, so Gabriella De Almeida Rinne besser bekannt als Gabby (Queensberry). Ein Statement, dass viele überrascht, zählt Gabby doch zu den Publikumslieblingen der 20-jährigen Dschungelgeschichte. Doch die 34-jährige scheint so gar keine Lust mehr auf Kakerlaken, Schlangen und Co. zu haben und ergänzt im Interview: "Ich muss mich jetzt nicht immer unbedingt testen." Somit gibt es nun einen weiteren Namen über den Klarheit besteht, wer schlussendlich tatsächlich dabei ist und wer nicht, wird RTL sicherlich in den kommenden Monaten verlautbaren, ehe es im Sommer dann wieder heißt: Ich bin ein Star, hoollt mich hier raaaausss!