Rebecca Mir lässt Baby-Bombe platzen: Ihr Kind wird ein...

Baby-News: Rebecca Mir verriet auf Instagram nun das Geschlecht ihres Babys.

Schöne Osternachrichten für Fans von Model und Moderatorin Rebecca Mir! Die 29-Jährige, die gerade mit ihrem ersten Kind schwanger ist, hat auf Instagram das Geheimnis gelüftet und das Geschlecht des Babys verraten. Unter den Post, in dem sie gemeinsam mit Ehemann und Kindsvater Massimo Senato zu sehen ist, schreibt Mir: "I love my boys ???? Mommy & Daddy can‘t wait to finally meet you #itsaboy".

Prominente Glückwünsche

Es wird also ein Junge! Fans und Freunde aus der Medienwelt sind entzückt und gratulieren auf Social Media: Neben "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse, Reality-Star Evelyn Burdecki und Moderatorin Frauke Ludowig gratulierten dort auch Janina Zarrella und Barbara Becker der jungen Familie zum Sohn.

Rebecca Mir lernte ihren Massimo 2012 bei "Let's Dance" kennen, dort wurde aus den Beiden schnell nicht nur ein Tanz-, sondern auch ein Liebespaar. 2015 folgte die Traumhochzeit, das gemeinsame Kind macht nun das Familienglück komplett.