× Andreas Gabalier ist voll am Sand

Es wird die Sommer-Party des Jahres: am 14. Juni rockt Andreas Gabalier in Lignano. Zig-Tausende Fans werden bei der Strand-Sause erwartet. Ab 12 Uhr gibt's die Tickets.

Heuer begeisterte er mit seiner "Dirndl Wahnsinn Hulapalu Tour" weit über 300.000 Fans. 2024 legt Andreas Gabalier mit einer Open Air-Serie nach. Neben dem bereits 5. Konzert im Münchener Olympiastadion (22. Juni) und den Österreich-Auftritten in der Klagenfurter Ostbuch (7. Juli) und in Kitzbühel (16. & 17. August) geht’s nun auch in den Sand. bzw an den Strand.

© Facebook ×



Am 14. Juni lädt Gabalier zur großen Beach Party in Lignano Sabbiadoro. Am Stand Bell’italia zündet er sein großes Hit-Feuerwerk rund um Schunkel-Hymnen wie "Hulaplau", "I sing a Liad für di" oder "Sweet Little Rehlein". Zig-Tausende Fans werden erwartet. Die Tickets für das Strand-Konzert gehen schon heute, Mittwoch um 12 Uhr bei oeticket und ticket 24.at in den Verkauf

© Youtube ×

© Thomas Zeidler ×

„Live unterwegs zu sein ist für mich unbezahlbar schöne Lebenszeit! Ich bin einfach nur dankbar, dass meine Fans mich so grandios unterstützen und wir so unglaublich viele, großartige Momente miteinander teilen können! Im kommenden Jahr geht es weiter – mehr geht nicht!“, freut sich Gabalier schon auf seien S(tr)and-Party