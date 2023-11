Hammer-Finale für Gabaliers "Dirndl-Wahnsinn"

Der Volks-Rock‘n‘Roller brachte Wien zum Tanzen

Show. Der Dirndl-Wahnsinn hat zwar noch lange kein Ende, aber geht erst einmal bis Mitte April 2024 auf Pause. Zum Abschluss der aktuellen Tournee rockte Andreas Gabalier noch einmal mit einem gigantischen Hit-Feuerwerk die Wiener Stadthalle.

Seit April 2023 ist der 38-Jährige bereits in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs und begeisterte bei insgesamt 26 Konzerten in drei Ländern weit über 300.000 Besucherinnen und Besucher. Die gesamte Tour war restlos ausverkauft. Ziel der Show sei es, so Andreas Gabalier, eine „gute Zeit und eine sehr sehr atypische Zeit in der heutigen turbulenten Zeit in der wir uns bewegen“ zu haben.

Ungebrochener Hype um den Schlager-Star

Erfolgreich. Gabalier zählt mittlerweile zu den populärsten und erfolgreichsten Musikern und Entertainern im deutschsprachigen Raum. Seine Lieder werden millionenfach gestreamt, er hat Gold- und Platinawards bekommen und Tourneen sind ausverkauft. Sogar als Adventkalender kann man sich den Volks-Rock‘n‘Roller holen.