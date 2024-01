Andreas Gabalier sorgt mit Mäcci Werbung für Diskussionen

"Dafür braucht Andreas kein Gaberl mehr.“ Andreas Gabalier macht wieder Werbung für McDonald’s. Das schmeckt nicht jedem!

Bereits 2013 konnte McDonalds Andreas Gabalier für die „Hüttengaudi“-Promotion gewinnen. Jetzt beißt der VolksRock’N‘Roller wieder zu. Unter dem sinnigen Motto „Dafür braucht Andreas kein Gaberl mehr“ wirbt er jetzt für den "Big Rösti". Auch mit einem Insta-Video, das ihm mit vollen Mund beim Burger Essen im Auto zeigt. „Der biggest Big Rösti is back. Hüttengaudi bei McDonalds“ sagt er bevor er genussvoll – und doch etwas unappetitlich – zubeißt.

In einem anderen, vom McDonald’s Graz geteilten Video, ist Gabalier im Studio zu sehen: „Liabe Leit es ist soweit: Ein echter Hit - der Big Rösti ist zurück!“ Die Fans sind hin und hergerissen. „Mit was für einer Leidenschaft du hinein beißt“ heißt es da“ aber auch „Für so einen Fraß Werbung zu machen ist zum Kotzen“ oder „So gschmiert, entsetzlich. Hat noch immer zuwenig Geld und verkauft seine Seele. Arm! Bin echt enttäuscht!“