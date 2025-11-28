Bausa tritt am Freitag in Wien auf - als DJ!

Einer der bekanntesten deutschen Rapper legt am Freitagabend in der Wiener City als DJ auf.

Zum ersten Mal überhaupt in Österreich treten VALENZUELA & SAUBER – besser bekannt als Joshi Mizu und Bausa – aus dem Rap-Scheinwerferlicht heraus und betreten die Welt der House Music.

Bausa wird heute Abend im 1. Bezirk erwartet, der Ansturm auf die Diskothek "O - der Klub" , direkt vor der Oper gelegen, dürfte riesig werden.

© Instagram

Das Event nennt sich "Moon" (Zu Deutsch: Mond) und kündigt den Deutschrapper gemeinsam mit zwei Partnern an. Normalerweise kennt man Bausa eigentlich als Songwriter und Rapper, nicht als DJ. Aber offenbar schnuppert er in die Branche hinein.

Laut der offiziellen Seite des Clubs sind nahezu alle Tickets ausverkauft, einige Karten dürfte man online aber noch ergattern können - in der Preisspanne von 18 bis 55 Euro.