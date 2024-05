× Beatrice Turin verzaubert Cannes

Starkes Austro-Finale bei den Filmfestpielen in Cannes. Beim „Global Short Film Award“ zog unsere Miss Beatrice Turin alle Blicke auf sich!

Heißer Mode- und Konzert-Auftritt von Miss Europe Beatrice Turin zum Finale der Filmfestspiele in Cannes. Am Freitag verzauberte sie bei den "9. Global Short Film Awards", die im Rahmen einer Benefiz Gala für "Pink Ribbon Monaco" vergeben wurden, das internationale Publikum mit heißen Laufsteg-Show und einem Mini-Konzert!

© Max Winter ×

© Max Winter ×

Beim Catwalk an der Seite von Deutschlands hoffnungsvollstem Nachwuchsmodel Lilly Ulrich (14) glänzte Turin in einer wundervollen Robe der österreichischen „Austria Haute Couture Award“ Gewinnerin Alexandra Gogolok-Nagl. Dazu stimmte sie nach Star Tenor Ricardo Marinello als Premiere auch gleich ihren brandneuen, für September erwarten Hit „Fashion Icon“ an.

© Max Winter ×

Beatrice Turin mit Lilly Ulrich (o.) und Model-Art-Director Marc Oliver Stocklin (u.)

© Max Winter ×

"Es war für mich eine großartige weitere Erfahrung an diesem historischen Ort auftreten zu dürfen. Meine zwei Leidenschaften Modeln und Singen konnte ich hier bestens verwirklichen,“ strahlte Turin nach ihrem Cannes-Triumph.