Bill Kaulitz (35) packt aus: "Habe jeden Abend ein Date"

Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (35) gibt in seinem Podcast spannende Einblicke in sein Liebesleben. Nachdem seine Beziehung zu Marc Eggers (38) Anfang Dezember endete, genießt der Musiker das Single-Dasein in vollen Zügen.

Am Valentinstag wurde er mit Geschenken überschüttet – doch gibt es eine neue feste Beziehung? Die Antwort liefert Bill selbst.

"Ich habe momentan mehrere Verehrer!"

Zum Valentinstag teilte der 35-Jährige stolz Bilder von seinem Zuhause, das mit unzähligen Blumensträußen und Herzballons geschmückt war. Fans spekulierten sofort: Gibt es wieder eine feste Beziehung in Bills Leben? In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" spricht der "Durch den Monsun"-Star nun Klartext. Die Antwort: Nein, eine feste Beziehung gibt es nicht. Doch eins steht fest: Er ist keineswegs allein.

Bill erklärt offen: "Ich habe momentan mehrere Verehrer." Daraufhin kann Bruder Tom Kaulitz (35) sich ein Lachen nicht verkneifen und kontert: "Momentan ist gut! Ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der du nicht mehrere Verehrer hattest!" Diese Aussage kann Bill nur bestätigen. Der einzige Zeitpunkt, an dem er keine Flirts zulässt? Wenn er in einer festen Beziehung ist. Seit der Trennung von Marc Eggers Anfang Dezember ist das jedoch nicht mehr der Fall.

Single und glücklich: Bill Kaulitz schwimmt in Geschenken

Das Single-Dasein bringt für Bill offenbar einige Vorteile mit sich. Zum Valentinstag konnte er sich vor Geschenken kaum retten. Neben liebevollen Aufmerksamkeiten von Schwägerin Heidi Klum (51) und seinen Bandkollegen Gustav Schäfer (36) und Georg Listing (37) erhielt er auch prächtige Blumensträuße von verschiedenen Verehrern.

Am Valentinstag gab es für Bill Blumensträuße und zahlreiche Herzballons. © Instagram/billkaulitz

Diese stammen nicht nur aus Los Angeles (USA), wo Bill seit vielen Jahren lebt, sondern auch aus Deutschland. Der Musiker freut sich darüber und nimmt das Leben mit Humor: "Ich finde es gut, auf mehreren Hochzeiten zu tanzen." Vor allem, wenn er in Berlin ist, mangelt es ihm nicht an Gesellschaft: "Ich habe jetzt, wenn ich in Berlin bin, jeden Abend eigentlich ein Date." Nach der turbulenten Trennung von Marc Eggers genießt Bill also das Leben und scheint sich bestens zu amüsieren. Außer einem kurzen Flirt im Flugzeug und einer humorvollen Dickpic-Geschichte mit Dschungelcamp-Star Timur Ülker (35) gab es in letzter Zeit nicht viel Neues aus seinem Liebesleben – bis jetzt!