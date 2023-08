''Breaking Bad''-Star Mark Margolis ist gestorben

Margolis wurde mit Filmen wie ''Scarface'' und ''Requiem for a Dream'' oder die Serie ''Breaking Bad'' zum Publikumsliebling. Jetzt ist der US-Schauspiel-Star im Alter von 83 Jahren gestorben.

US-Schauspieler Mark Margolis ist am Donnerstag in einem New Yorker Krankenhaus im Alter von 83 Jahren gestorben. Das gab sein Sohn Morgan (57) laut "Hollywood Reporter" bekannt. Zuvor soll Margolis zeitweise an einer Krankheit gelitten haben.

Der Schauspieler wurde mit Filmen wie ''Scarface'' (1983) und ''Requiem for a Dream'' (2000) oder die Serie ''Breaking Bad'' (2008-2013), in der er den Rollstuhl-Drogenboss Hector Salamanca verkörperte, zum Publikumsliebling.

Bei der Erfolgsserie ''Breaking Bad'' war eigentlich nur eine Episode mit "Hector" geplant, aber die Zuschauer waren so begeistert von ihm, dass er zum großen Bösewicht in der Show aufstieg. 2012 wurde Margolis für seine Darstellung für einen Emmy nominiert.

Mark Margolis wurde im November 1939 in Philadelphia geboren. Er zog bereits in jungen Jahren nach New York City, um eine Karriere als Schauspieler zu verfolgen. Er begann am Broadway, wo er laut dem Branchenmagazin "Variety" in mehr als 50 Stücken auf der Bühne stand. Später war er in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen.

Margolis hinterlässt seine Frau Jacqueline (83), mit der er 61 Jahre lang verheiratet war, und seinen Sohn Morgan (57).