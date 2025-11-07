Bühnen-Aus: Promi-Hundetrainer Martin Rütter hört auf

Kaum ein anderer Hundetrainer und TV-Star war unter mehreren Generationen SO beliebt wie Martin Rütter. Dieser zieht sich nun aus dem Tourleben zurück und verkündet sein finales Tour-Aus.

Martin Rütter hat angekündigt, seine Bühnen­laufbahn zu beenden und im kommenden Jahr seine letzte Tournee zu starten. Zum Trost aller Fans, die ein letztes Mal einschalten wollen.

"Mit 30 habe ich das leichter weggesteckt"

In einem Interview erklärte er, er sei „über 25 unglaubliche Jahre unterwegs“ gewesen – mit rund 1.500 Bühnenshows und 1.000 Vorträgen. Der Hauptgrund: das Tourleben sei zunehmend „kräftezehrend“. Jeden Tag eine andere Stadt, Hotels, lange Termine. „Mit 30 habe ich das leichter weggesteckt“, sagt Rütter.

TV-Aus - doch kein Abschied für immer!

Doch der Abschied bedeutet nicht völliges Verschwinden: Rütter betont, dass er sich nicht „komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen“ werde, sondern künftig „dosiert“ auftreten und sich verstärkt dem Tierschutz widmen wolle.

Die letzte Tournee trägt den perfekten Titel „Schluss! Aus!“ und startet voraussichtlich im Jahr 2026 - Ein krönender Abschluss für alle Nostalgiker!