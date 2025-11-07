Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
Martin Rütter
© Getty Images

Show-Star

Bühnen-Aus: Promi-Hundetrainer Martin Rütter hört auf

07.11.25, 13:43
Teilen

Kaum ein anderer Hundetrainer und TV-Star war unter mehreren Generationen SO beliebt wie Martin Rütter. Dieser zieht sich nun aus dem Tourleben zurück und verkündet sein finales Tour-Aus. 

Martin Rütter hat angekündigt, seine Bühnen­laufbahn zu beenden und im kommenden Jahr seine letzte Tournee zu starten. Zum Trost aller Fans, die ein letztes Mal einschalten wollen. 

"Mit 30 habe ich das leichter weggesteckt"

In einem Interview erklärte er, er sei „über 25 unglaubliche Jahre unterwegs“ gewesen – mit rund 1.500 Bühnenshows und 1.000 Vorträgen. Der Hauptgrund: das Tourleben sei zunehmend „kräftezehrend“.   Jeden Tag eine andere Stadt, Hotels, lange Termine. „Mit 30 habe ich das leichter weggesteckt“, sagt Rütter.

TV-Aus - doch kein Abschied für immer! 

Doch der Abschied bedeutet nicht völliges Verschwinden: Rütter betont, dass er sich nicht „komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen“ werde, sondern künftig „dosiert“ auftreten und sich verstärkt dem Tierschutz widmen wolle. 

Die letzte Tournee trägt den perfekten Titel „Schluss! Aus!“ und startet voraussichtlich im Jahr 2026 - Ein krönender Abschluss für alle Nostalgiker!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden