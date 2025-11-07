RAF Camora und seine Nadine: Liebes-Show im Netz

Private Einblicke sind etwas seltenes bei Austro-Rapstar RAF Camora. Doch seit seiner Verlobung hat sich das stark geändert. Der Chart-Stürmer konzentriert sich zwar nach wie vor auf seine Musik und Arbeit, doch seine Verlobte zeigt ihre große Liebe offen.

Seit Anfang November ist Austro-Rapper RAF Camora verlobt. Die Frau, die sein Herz erobert hat kommt aus Oberösterreich und heißt Nadine Krena und arbeitet als Immobilien-Maklerin in Linz und in Wien. Den Antrag machte ihr der Star am Rollfeld vor einem Privatjet, mit dem das Paar nach dem Ja-Wort nach London jettete. Dort gab es auch gleich den nächsten Grund zum Feiern - Nadine hatte nämlich Geburtstag.

Nadine Krena feiert mit RAF Camora Geburtstag

Nadine Krena und RAF Camora

In lustiger Runde wurde im Luxus-Restaurant mit einigen Freunden standesgemäß gefeiert und ordentlich Party gemacht. RAF selbst postete einige Fotos davon online, was für ihn ungewöhnlich ist. Sein Privatleben hielt er bis dato immer privat. Doch nicht nur er gibt Einblicke in sein Leben, auch Verlobte Nadine, mit der er seit über einem Jahr zusammen ist, teilt viele emotionale gemeinsame Momente mit ihrer großen Liebe.

RAF Camora und seine Nadine

RAF Camora und seine Nadine

Das wirkt sich auch auf die Zahl ihrer Follower aus. Zum Zeitpunkt der Hochzeit waren es rund 6.000 Fans, die Nadine hatte. Innerhalb einer Woche stieg diese auf rund 25.000 Fans. Kein Wunder, denn RAF Camora von seiner privaten und sanften Seite - und die Fans lieben es!