111 Kilogramm! Heidi Klums GNTM-Gewinnerin hat sich (fast) verdoppelt

Das Plus-Size-Model gesteht auf Instagram offen und ehrlich seine Gewichtsprobleme.

Sie ist ein gefragtes Model, eine beliebte Influencerin und seit Anfang des Jahres auch privat überglücklich. Dennoch ist „Germany’s Next Topmodel“-Gewinnerin Alex Mariah Peter nicht vollkommen zufrieden. Der Grund: Sie hat sich ein bisschen zu sehr gehen lassen. In den vergangenen Jahren hat Alex etwa 45 Kilogramm zugenommen und fühlt sich damit nicht mehr wohl in ihrer Haut. Auf Instagram teilt das Model mit seinen Fans, wie sich sein Körper im Laufe der Zeit verändert hat.





45 Kilogramm zugenommen

Aktuell wiegt sie so viel wie noch nie zuvor. Alex erklärt: „Momentan befinde ich mich in der längsten Phase meines Lebens, in der ich mein persönliches Höchstgewicht erreicht habe: 111 kg.“ Als Alex vor drei Jahren von Model-Mama Heidi Klum (51) zur Gewinnerin der 16. Staffel von GNTM gekürt wurde, wog sie etwa 45 Kilogramm weniger. Heute sagt Alex offen: „Gerne würde ich behaupten: Ach, plus/minus 45 Kilo, wen kümmert’s? Aber (...) das wäre nicht ehrlich. Denn ich bin mit dem gleichen Druck aufgewachsen wie viele andere auch.“





In einem offenen Statement schreibt sie: „Mein Körper signalisiert mir inzwischen, dass ich an meine Grenzen komme. Nach drei Stockwerken bin ich außer Atem, mein Gewebe reißt, und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Dehnungsstreifen – verursacht durch mein Übergewicht.“ Die Influencerin möchte wieder ein gutes Körpergefühl haben und sich nicht länger hinter Bildbearbeitung und Filtern verstecken. Ehrlich gesteht sie, dass sie auch zu Zeiten, als sie noch weniger wog, häufig nachgeholfen hat. Ihre Fans feiern sie dafür und wünschen sich Updates von ihrer Transformation.