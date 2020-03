Das gab es in dieser Form noch nie im deutschen TV. Bachelor Sebastian Preuss entschied sich in der letzten Folge der Kuppelshow einfach für keine der zwei Finalistinnen. Wio wird abserviert und Diana auch.

© TVNOW

Keine Rose für Wio und Diana

Ganze Staffel Unsicherheit

Seine Begründung war, dass beide Frauen ihm nicht genug Zuneigung gezeigt hätten. Immer wieder betont Sebastian während der ganzen Staffel, dass er nur eine Entscheidung treffen könne, wenn sie aus tiefstem Herzen kommt. Und da fand er dann doch viele Fragezeichen.

© Getty Images

Sebastian Preuss - längst vergeben?

Zum Schluss stand Sebastian dann alleine da, die Rose blieb in der Vase. Doch ist er wirklich so alleine? Nach dem überraschenden Ende vom "Bachelor" gibt es einige Gerüchte, dass Sebastian nur bei der RTL-Show mitgemacht habe, um seine Bekanntheit zu steigern. Er st als Kickboxer erfolgreich, braucht die Aufmerksamkeit, um als Fitness-Influencer auf Instagram durchzustarten. Eine Herzdame soll der 29-jährige Sebastian bereits gefunden haben, so berichtet die InTouch. Mit seiner Trainingspartnerin Marie Lang soll er angeblich schon länger liiert sein. Oder sind sie doch nur Freunde? Die beiden verstehen sich blendend, kennen einander seit Jahren. Wir waren gespannt auf die nächsten Entwicklungen, die oft nach einem Bachelor-Staffel-Finale nicht lange auf sich warten lassen.