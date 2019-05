Das nimmt man gemeinhin an, dass sich ein Promi einfach alles erlauben kann. Zahlreich sind die Geschichten von Rockstars, die nach Konzerten reihenweise Hotelzimmer verwüsten.

Ekelig...

Heidi Klum hat zwar kein Zimmer verwüstet, allerdings sorgt ihr neuer Schnappschuss auf Instagram für viel Wirbel und Diskussionen. Das Bild zeigt ein Hotelzimmer mit wunderschöner Aussicht, in den höheren Stockwerken der Anlage. Zu sehen ist auch ein Teil eines Bettes und zwei ihrer Liebsten: Heidis Verlobter Tom mit Hund. Dieser hübsche Vierbeiner sitzt entspannt im Bett. Das gefällt nicht allen von Klums Followern; es entbrennt eine heiße Debatte darüber, wieso die Unternehmerin überhaupt ständig mit ihren Hunden verreist. Diese seien arm, wird kommentiert. Und ein Hund im Bett sei ekelig.

© Instagram

Unterstützung

Derzeit sind Heidi und Tom in Berlin unterwegs - sie hat sein "Tokio Hotel"-Konzert besucht und fleißig davon Insta-Storys gemacht. Am Donnerstag, 23.5., steigt dann das große Finale der Klum'schen Modelshow "Germany's Next Topmodel", bei der Toms Band auch einen großen Auftritt haben wird.