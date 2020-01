Joseph Hannesschläger ist laut Informationen der "Bild" gestorben. Er ist seinem Krebsleiden erlegen. Hannesschläger war rund 20 Jahre bei der beliebten Serie "Rosenheim Cops" dabei.

Ausstieg von Hannesschläger

Im Herbst musste der 57 Jahre alte Schauspieler aus der Serie aussteigen. Er war an Krebs erkrankt, erklärte er via deutscher Medien im Oktober 2019. Ein Tumor sei gefunden worden, der leider nur palliativ behandelt werden könne. Lebensverlängernd, nicht heilend, bedeutet das. Nun ist er verstorben, zuletzt war Hannesschläger in einem Hospiz.

© Getty Images

Joseph und Bettina

Ehefrau bis zuletzt bei ihm

Immer an seiner Seite war Ehefrau Bettina. Das Paar hat sich erst im Sommer 2018 getraut. Im Gespräch mit der "tz" sagte Hannesschläger: "Es gibt Augenblicke, in denen ich sage, es geht mir beschissen. Aber dann nimmt mich Betty bei der Hand, wir schauen uns an und ich sage, okay, jetzt wird weitergekämpft." Bettina sei in den letzten Tagen nicht einmal nachts von der Seite ihres Mannes gewichen, schlief neben seinem Krankenbett.