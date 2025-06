"A****loch": Streit zwischen Pocher und Geissens eskaliert

Oliver Pocher und Carmen Geiss liefern sich einen hitzigen Schlagabtausch auf Instagram.

Der brutale Überfall in ihrer Villa in Saint-Tropez ist eine Woche her und Carmen (60) und Robert Geiss (61) stehen noch immer unter Schock. Doch jetzt werden sie für ihren medialen Auftritt nach dem Raub kritisiert. Genauer gesagt von Oliver Pocher (47).

Er kritisiert, wie schnell die Geissens ihr Leid medial ausschlachteten. Kurz nachdem die Polizei den Tatort verlassen hatte, waren die ersten Artikel online und ein Exklusiv-Interview mit RTL inklusive Roomtour und Überwachungsvideo.

"Deutschlands größtes A****loch"

Carmen war von der Kritik kein Fan und beschimpfte Pocher. Sie bezeichnete ihn öffentlich als "Deutschlands größtes A****loch". In seiner Instagram-Story wehrte sich der Comedian: "Wer überfallen wurde, darf nicht mehr kritisiert werden, laut Carmen Geiss. Und wer Kinder hat, schon mal gar nicht. Und wer macht denn hier alles für die Follower?"

Pocher setzte seine Kritik in seiner eigenen Show "Ollis Woche" fort. Er war bereits selbst Opfer eines Einbruchs, sogar mit Kindern im Haus. Doch Pocher hat es damals nicht als "Spitzen-Content" inszeniert. Dazu sagte er: "Mein erster Gedanke ist da nicht, in die Kamera zu sprechen und ein Reel zu drehen."

Der Streit zwischen Pocher und den Geissens geht schon seit Jahren. 2022 machte sich der Comedian über die Geissens-Töchter lustig.