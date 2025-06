"Fernsehgarten"-Hammer: Andrea Kiewel ist verlobt!

Es war ihr emotionales Comeback im ZDF-„Fernsehgarten“ – und Andrea Kiewel (59) hatte eine Überraschung im Gepäck. Nachdem sie vergangene Woche wegen der angespannten Lage im Nahen Osten festsaß, kehrte sie am Sonntag (22. Juni) live zurück. Und brachte besondere News mit: Sie ist verlobt!

„Herzlich willkommen, was habe ich Sie alle vermisst“, rief die beliebte Moderatorin ihren Fans entgegen – und ließ dann die Bombe platzen: „Und wer auf gute Nachrichten wartet: Sie hat JA gesagt!“ Mit einem strahlenden Lächeln hielt Kiwi ihre Hand in die Kamera – am Ringfinger blitzte der Verlobungsring. Eine Kusshand schickte sie direkt an ihren Partner in Israel: „Hallo Cheri, I love you.“

Andrea Kiewel © ZDF

Laut der deutschen "Bild2-Zeitung verlobte sich Andrea Kiewel bereits vor einigen Wochen in Tel Aviv mit ihrem Lebensgefährten, einem Elitesoldaten der israelischen Armee. Die TV-Moderatorin lebt seit 2017 dauerhaft in Israel und besitzt dort eine Wohnung – mitten in dem Viertel, das zuletzt erneut von Raketenangriffen erschüttert wurde.

Liebe in Zeiten des Krieges

Nach dem iranischen Vergeltungsschlag auf Israel und der vorübergehenden Schließung des Flughafens Ben Gurion saß Kiwi fest, konnte nicht ausreisen. Der Krieg war für sie plötzlich wieder ganz nah. Umso bewegender ist nun ihr persönliches Glück.

© ZDF

In ihrer Biografie „Meist sonnig“ beschreibt sie ihren Partner als „einen Mann von einem anderen Stern“. Trotz Sprachbarrieren und kultureller Unterschiede fand das Paar zusammen. „Wir leben in verschiedenen Welten. Wir sprechen nicht mal dieselbe Sprache“, schreibt sie – und doch sind sie nun verlobt.