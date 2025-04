Aminati & Patrice rühren Egli-Show zu Tränen

Das Paar berührte das Publikum tief mit seiner Geschichte und einem gemeinsamen Song.

In der aktuellen Ausgabe der "Beatrice Egli Show" auf der ARD sorgten Daniel Aminati und seine Frau Patrice für einen besonders emotionalen Moment. Das Paar trat gemeinsam in der Samstagabend-Show von Schlagerstar Beatrice Egli auf und berührte das Publikum tief mit seiner Geschichte und einem gemeinsamen Song.

Seit zwei Jahren kämpft Patrice Aminati gegen schwarzen Hautkrebs und wiederkehrende Metastasen. Ihr Ehemann, TV-Moderator Daniel Aminati, steht ihr in dieser schweren Zeit unerschütterlich zur Seite. In der Talkrunde mit Egli spricht er offen über die Herausforderungen der Krankheit. Besonders belastend sei die Diagnose gewesen, als ihre gemeinsame Tochter gerade einmal acht Monate alt war. "Ich wusste nicht, kommt meine Frau morgens aus dem Bett oder nicht aufgrund der Medikation", so Aminati. Beruflich trat er deshalb kürzer, stellte sein Ego hinten an, um für seine Familie da zu sein.

Umgang mit der Krankheit

Auch Patrice selbst sprach in der Show offen über den Umgang mit der Krankheit. Von Anfang an habe das Paar den Weg der Ehrlichkeit gewählt – auch in den sozialen Medien, wo sie ihre Erfahrungen mit der Öffentlichkeit teilen.

Besonders bewegend wurde es, als die beiden ihren gemeinsamen Song "Steh auf" performten. Das Publikum dankte mit Standing Ovations, Beatrice Egli war sichtlich gerührt und kämpfte mit den Tränen.

Neben den Aminatis standen weitere prominente Gäste auf der Bühne: Musiklegende Marianne Rosenberg, ESC-Star Conchita Wurst, Entertainer Ross Antony, Sängerin Sarah Engels, Giovanni Zarrella und Thomas Anders. Trotz eigener gesundheitlicher Beschwerden – Egli hatte sich vor der Show einen Nerv eingeklemmt – moderierte die Gastgeberin professionell und ließ sich auf der Bühne nichts anmerken. Ein Abend voller Musik, Mut und Emotionen.